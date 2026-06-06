Neymar em ação pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar em ação pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 06/06/2026 22:13

O meia-atacante Neymar indicou que disputará a Copa do Mundo pela última vez na edição de 2026. Em publicação do perfil oficial da Fifa nas redes sociais, destacando fotos do jogador nos em outros Mundiais, o craque escreveu: "The last dance" (A última dança, em inglês).



O camisa 10 da Seleção disputou a sua primeira Copa em 2014, no Brasil, quando marcou quatro gols e uma assistência. Ele ficou de fora da fatídica derrota na semifinal para a Alemanha por 7 a 1, após ser atingido nas costas por Zúñiga, no confronto contra a Colômbia, nas quartas de final.

Depois, na edição de 2018, o craque fez dois e uma assistência. Na sua última participação, em 2022, se destacou ao balançar as redes nas quartas de final contra a Croácia na prorrogação, mas o time acabou sofrendo o empate e foi eliminado nos pênaltis.



Neymar está tratando uma lesão na panturrilha de grau dois. Ele não viajou com a Seleção para o amistoso contra o Egito. A expectativa é que o jogador se recupere a tempo da segunda rodada, contra o Haiti, em 19 de junho.