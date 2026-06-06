Wesley chorando no banco de reservasReprodução / TV Globo
Wesley é substituído no primeiro tempo contra Egito, chora no banco e preocupa
Lateral-direito sentiu dores na virilha no último compromisso da Seleção antes da Copa do Mundo
Wesley é substituído no primeiro tempo contra Egito, chora no banco e preocupa
Lateral-direito sentiu dores na virilha no último compromisso da Seleção antes da Copa do Mundo
Portugal vence Chile em amistoso de preparação para a Copa do Mundo
Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes marcaram para a seleção europeia, uma das favoritas ao título do Mundial
Seleção do Irã inicia viagem ao México após imbróglio com os EUA para retirada de vistos
Avião deve chegar ao destino no domingo
Site aponta Brasil como quarto favorito a vencer a Copa do Mundo; veja lista
Ranking colocou a Argentina à frente da seleção brasileira
Bebeto torce para Endrick repetir comemoração histórica na Copa do Mundo
Tetracampeão em 94 quer ver o 'embala neném' se repetir neste Mundial
Cortado da Copa do Mundo, promessa da Alemanha desabafa: 'Dói demais'
Meia de 18 anos sofreu ruptura muscular durante preparação nos Estados Unidos e está fora do Mundial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.