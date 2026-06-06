Wesley chorando no banco de reservas - Reprodução / TV Globo

Wesley chorando no banco de reservasReprodução / TV Globo

Publicado 06/06/2026 19:43

O lateral-direito Wesley chorou no banco de reservas após ser substituído por dores na virilha no amistoso contra o Egito, aos 17 minutos do primeiro tempo, neste sábado (6), no Cleveland Browns Stadium, em Cleveland.

O jovem virou preocupação para a comissão técnica de Carlo Ancelotti, a uma semana da estreia na Copa do Mundo.

Uma câmera exclusiva da TV Globo flagrou o atleta às lágrimas no lado de fora do campo, com uma toalha no rosto, enquanto era consolado por seus companheiros. Danilo, do Flamengo, entoru no lugar do jogador, que atua pela Roma.

A seleção brasileira faz seu primeiro jogo no Mundial no próximo sábado (13), contra o Marrocos, no estádio MetLife.