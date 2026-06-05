Messi em ação pela seleção argentina - Luis Robayo / AFP

Messi em ação pela seleção argentinaLuis Robayo / AFP

Publicado 05/06/2026 07:00

Maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo reúne os melhores jogadores de cada país durante pouco mais de um mês. Entre eles, porém, só um ganhará o prêmio de craque do torneio. Neymar, Vini Jr, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, entre outros, são alguns dos que vão lutar para conquistar o troféu individual neste ano, nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

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O trio da seleção brasileira



O Brasil tem grandes jogadores na lista de convocados de Carlo Ancelotti. Entre eles, ganham destaque Neymar, Vini Jr e Raphinha. O camisa 10 do Santos não vive fase iluminada, mas, pelo talento, sempre pode desequilibrar. Já os atacantes de Real Madrid e Barcelona, respectivamente, têm expectativa de brilhar e, quem sabe, conduzir o país ao hexacampeonato.

A genialidade de uns dos melhores da história

Não tem como falar de craque sem pensar em Messi e Cristiano Ronaldo, que marcaram uma geração inteira e tomaram o protagonismo no futebol nas últimas décadas. Hoje no Inter Miami, o argentino vai em busca do bicampeonato. Já o principal nome do Al-Nassr quer o primeiro troféu mundial por Portugal. Ambos disputarão a Copa do Mundo pela sexta vez, um recorde.

Trio de ataque francês



Em meio a vários nomes consolidados no mundo do futebol, os franceses Mbappé, Dembélé e Olise vêm como fortes candidatos ao prêmio de melhor do torneio. Os atacantes de Real Madrid, PSG e Bayern de Munique têm qualidade para fazer a diferença e levar o país ao tricampeonato.

Uma joia nas mãos de Luis de la Fuente



Como nem tudo é experiência, Lamine Yamal disputará a sua primeira Copa do Mundo e é um dos favoritos a ser destaque. Cria do Barcelona, o jovem de 18 anos é o principal jogador da Espanha, que vai atrás do bi.

O arco e a flecha



Artilheiro do Bayern de Munique, o inglês Harry Kane espera manter a boa relação com as redes em busca do prêmio. Jude Bellingham, do Real Madrid, é outra peça-chave no time comandado por Thomas Tuchel.

O paredão da Alemanha

Um dos grandes goleiros da história do futebol, Manuel Neuer deixou a aposentadoria na Alemanha para atuar na sua quinta Copa do Mundo. O arqueiro do Bayern de Munique havia decidido se despedir da seleção em agosto de 2024, mas não resistiu e topou o chamado do técnico Julian Nagelsmann.

As esperanças de noruegueses e croatas



Haaland e Modric vivem momentos totalmente opostos pela idade, mas têm uma semelhança: são os principais nomes de duas seleções menos badaladas. Os jogadores de Manchester City e Milan, respectivamente, esperam brilhar por Noruega e Croácia ao longo do torneio.

Quem mais briga pelo prêmio?

Outros jogadores correm por fora na disputa pelo troféu de craque da Copa do Mundo: Bruno Fernandes (Portugal), De Bruyne (Bélgica), Cherki (França), Enzo Fernández e Dibu Martínez (Argentina), Mané (Senegal), Pedri (Espanha), Son (Coreia do Sul), Vitinha (Portugal), Musiala e Wirtz (Alemanha).