França foi surpreendida pela Costa do Marfim - AFP

França foi surpreendida pela Costa do MarfimAFP

Publicado 04/06/2026 18:40

França - Uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo, a França foi derrotada por 2 a 1 para a Costa do Marfim, em amistoso disputado nesta quinta-feira (4). A vice-campeã mundial volta a jogar na próxima segunda (8) contra a Irlanda do Norte, no último jogo antes do começo do Mundial.

Na França, em Nantes, no estádio La Beaujoire, a seleção de Didier Deschamps começou melhor e abriu o placar com Cherki, em uma jogada individual de qualidade dentro da área. A equipe francesa teve mais volume ofensivo ao longo da partida, mas não conseguiu manter a vantagem.

A Costa do Marfim reagiu na etapa final e chegou ao empate aos sete minutos, com Doué, após boa infiltração na defesa francesa e finalização precisa na saída do goleiro.

No fim, a seleção africana ainda conseguiu a virada. Aos 38, Diallo se antecipou à marcação dentro da área e finalizou de perna direita após cruzamento pelo lado direito, em jogada construída por Pépé, decretando a vitória por 2 a 1.

* Com informações do Estadão Conteúdo

