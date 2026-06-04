Rayan em treino da seleção brasileira - AFP

Rayan em treino da seleção brasileiraAFP

Publicado 04/06/2026 19:13

Estados Unidos - O treinador Carlo Ancelotti segue testando possibilidades para achar o time titular da seleção brasileira antes da partida contra o Egito. Em atividade nesta quinta-feira, em Nova Jersey, o italiano utilizou o atacante Rayan, de 19 anos, e novamente utilizou o esquema com 4 atacantes.

Além do jovem revelado pelo Vasco, Ancelotti também colocou Léo Pereira, do Flamengo, na vaga de Gabriel Magalhães. O zagueiro do Arsenal foi poupado. Com a opção por Rayan, quem perdeu a vaga foi Lucas Paquetá, que havia sido testado como titular acrescentando uma peça ao meio-campo.

A equipe titular escalada foi: Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Igor Thiago, Raphinha e Vini Jr. A imprensa acompanhou apenas 15 minutos da atividade.

A Seleção entra em campo no próximo sábado (6) contra o Egito, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. A estreia na Copa será no próximo 13, no mesmo horário, contra o Marrocos, também em Nova Jersey. Na sequência, o adversário é o Haiti, no dia 19, às 21h30 (de Brasília) na Filadélfia. Para fechar a fase de grupos, o último confronto é contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.