Vini Jr em treino da seleção brasileira - AFP

Vini Jr em treino da seleção brasileiraAFP

Publicado 04/06/2026 21:20

Estados Unidos - Destaque da seleção brasileira, Vini Jr, de 25 anos, já experimentou a sensação de ser protagonista em dois títulos da Liga dos Campeões do Real Madrid. O atacante contou que um título da Copa do Mundo irá superar qualquer taça conquistada pelo clube espanhol.

"Hoje eu jogo no Real Madrid, tenho muitos títulos aqui. Já ganhei tanta coisa, mas acredito que nada vai ser igual à Copa do Mundo. A gente quer colocar a sexta estrela no nosso peito e fazer parte dessa história", afirmou entrevista ao documentário Vai, Brasil!, do Globoplay.

A relação entre Vini Jr e Carlo Ancelotti foi fundamental para o crescimento do brasileiro no Real Madrid. O brasileiro voltou a exaltar o treinador da Seleção.

"Eu sempre falo que ele é como um pai para mim. Sempre cuidou de mim desde o primeiro dia. Sempre me deu os 'esporros' na hora certa e tomou as melhores decisões para mim", afirmou.

O atacante, de 25 anos, também revelou que Ancelotti deu uma dica para Vini Jr que o ajudou a evoluir como profissional do futebol.

"Depois que ele me ensinou isso, mudou a minha vida. É sempre mais fácil você fazer o gol com um toque do que driblando vários jogadores. Depois que eu aprendi isso, eu fiz mais gols, dei mais assistências, porque é verdade", disse.