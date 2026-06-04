Vini Jr em treino da seleção brasileiraAFP

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Estados Unidos - Destaque da seleção brasileira, Vini Jr, de 25 anos, já experimentou a sensação de ser protagonista em dois títulos da Liga dos Campeões do Real Madrid. O atacante contou que um título da Copa do Mundo irá superar qualquer taça conquistada pelo clube espanhol.
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"Hoje eu jogo no Real Madrid, tenho muitos títulos aqui. Já ganhei tanta coisa, mas acredito que nada vai ser igual à Copa do Mundo. A gente quer colocar a sexta estrela no nosso peito e fazer parte dessa história", afirmou entrevista ao documentário Vai, Brasil!, do Globoplay.
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A relação entre Vini Jr e Carlo Ancelotti foi fundamental para o crescimento do brasileiro no Real Madrid. O brasileiro voltou a exaltar o treinador da Seleção.
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"Eu sempre falo que ele é como um pai para mim. Sempre cuidou de mim desde o primeiro dia. Sempre me deu os 'esporros' na hora certa e tomou as melhores decisões para mim", afirmou.
O atacante, de 25 anos, também revelou que Ancelotti deu uma dica para Vini Jr que o ajudou a evoluir como profissional do futebol.
"Depois que ele me ensinou isso, mudou a minha vida. É sempre mais fácil você fazer o gol com um toque do que driblando vários jogadores. Depois que eu aprendi isso, eu fiz mais gols, dei mais assistências, porque é verdade", disse.