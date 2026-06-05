Messi usará chuteira especial, com modelo da linha F50 nas cores da ArgentinaDivulgação/Adidas
Messi usará chuteira especial, com referência à primeira Copa do Mundo dele
Craque e Adidas apresentam modelo que será usado nos jogos da edição de 2026
Messi na Copa do Mundo de 2026
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