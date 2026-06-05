Carlo Ancelotti em coletiva da SeleçãoNelson Terme / CBF

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Estados Unidos - A seleção brasileira poderá ter uma novidade nos treinamentos na próxima semana. O atacante Neymar, de 34 anos, fará um exame neste fim de semana para saber como está sua panturillha direita e se a evolução no tratamento tiver continuado, ele será liberado.
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"Acho que a situação dele é bem clara... (Neymar) Está fazendo um ótimo trabalho individual. Depois do final de semana, vai fazer uma ressonância e depois, se tudo sair bem, pode treinar com o grupo na próxima semana", afirmou Carlo Ancelotti em entrevista coletiva.
Neymar em ação pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF
Neymar em ação pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
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Neymar corre contra o tempo para estar em condições de estar presente na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, dia 13, às 19h (de Brasília), contra Marrocos, em Nova Jersey.
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O camisa 10 não esteve presente na goleada sobre o Panamá, no Maracanã, na semana passada, e também não estará presente na partida contra o Egito, neste sábado (6), em Cleveland, às 19h (de Brasília), o último amistoso antes da Copa do Mundo.
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Carlo Ancelotti em coletiva da Seleção
Neymar em ação pela seleção brasileira