Ancelotti comanda treino da seleção brasileira nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF
Apesar de testes de Ancelotti, Paquetá deve ser titular em jogo entre Brasil e Egito
Equipes se enfrentam neste sábado (6), em Nova Jersey
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