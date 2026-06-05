Ancelotti comanda treino da seleção brasileira nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti comanda treino da seleção brasileira nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

Publicado 05/06/2026 08:30 | Atualizado 05/06/2026 08:32

Estados Unidos - Apesar dos testes que realizou no treino da última quinta-feira (4), Carlo Ancelotti deverá escalar Lucas Paquetá como titular na partida contra o Egito, neste sábado (6). O duelo é o último da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo.

A dúvida do italiano está na defesa. Gabriel Magalhães sentiu uma fadiga e acabou sendo poupado. Caso o zagueiro do Arsenal não tenha condições de jogos, Léo Pereira deverá formar a dupla titular ao lado de Marquinhos.

O Brasil deverá ir para campo com: Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira (Gabriel Magalhães) e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Igor Thiago, Raphinha e Vini Jr. Rayan, que foi testado na vaga do meia do Flamengo, vai começar no banco.

A Seleção entra em campo no próximo sábado (6) contra o Egito, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. A estreia na Copa será no próximo 13, no mesmo horário, contra o Marrocos, também em Nova Jersey. Na sequência, o adversário é o Haiti, no dia 19, às 21h30 (de Brasília) na Filadélfia. Para fechar a fase de grupos, o último confronto é contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.