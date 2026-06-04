Espanha ficou no empate com o IraqueAFP
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Vini Jr diz que vencer a Copa vai superar títulos com o Real e conta que Ancelotti mudou sua vida
Atacante, de 25 anos, abordou a relação com o técnico da Seleção
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França leva virada no segundo tempo e perde amistoso para Costa do Marfim
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Wesley é sincero e admite dificuldade de readaptação à lateral direita: 'Fico batendo cabeça'
Jogador, de 22 anos, atuou como ponta-esquerda na Roma
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Lance repercutiu nas redes sociais e gerou críticas de torcedores
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