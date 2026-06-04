Espanha ficou no empate com o Iraque - AFP

Espanha ficou no empate com o IraqueAFP

Publicado 04/06/2026 18:24

Espanha - O Iraque surpreendeu uma seleção espanhola bastante experimental, que não passou de um empate em 1 a 1 no primeiro de seus dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (4), em La Coruña.

No Estádio Municipal de Riazor, a seleção espanhola começou em ritmo forte e abriu o placar com Ferran Torres, após jogada de velocidade construída pelo setor ofensivo A equipe de Luis de la Fuente manteve o controle da posse de bola, mas não conseguiu transformar a superioridade em vantagem mais confortável.

O empate do Iraque veio aos 26, quando Doski aproveitou espaço na lateral da área e finalizou com precisão, surpreendendo o goleiro Joan García. A Espanha ainda teve boas chances, incluindo uma finalização no travessão, mas parou na organização defensiva do adversário.

Na segunda etapa, o ritmo caiu com as diversas alterações promovidas pelas duas seleções. A Espanha seguiu com mais posse, porém encontrou dificuldades para furar o bloqueio iraquiano e não conseguiu alterar o placar.

Além dos lesionados Lamine Yamal e Nico Williams, o treinador espanhol também poupou peças-chave como Rodri, Pedri, Cucurella e Oyarzabal, entre outros.

De la Fuente já havia avisado que esta partida serviria como um teste inicial antes do outro amistoso contra o Peru, no México, no dia 8 de junho, jogo no qual uma equipe espanhola muito mais próxima daquela que disputará a Copa do Mundo deverá entrar em campo.

* Com informações do Estadão Conteúdo e AFP