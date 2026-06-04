Neymar não viaja com os companheiros para amistoso da seleção brasileira contra o Egito - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar não viaja com os companheiros para amistoso da seleção brasileira contra o EgitoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 04/06/2026 11:14 | Atualizado 04/06/2026 11:14

Neymar não estará com a seleção brasileira no amistoso com o Egito, sábado (7), às 19h (de Brasília). A CBf informou que o jogador do Santos não viajará a Cleveland, onde acontece a partida, com a delegação.



Em tratamento de lesão grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 seguirá com a recuperação em Nova Jersey, base do Brasil durante a Copa do Mundo. Atualmente, ele faz trabalho de fisioterapia.



A decisão era esperada, já que segue o planejamento da comissão técnica da seleção brasileira. Desta maneira, Neymar não perderá tempo e poderá se dedicar exclusivamente e em tempo integral à recuperação física.



Quando Neymar poderá jogar pela seleção

A estimativa inicial é de que o jogador esteja recuperado em até três semanas. Desta maneira, ele corre contra o tempo para estar em condições de estar presente na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, dia 13, às 19h (de Brasília), contra Marrocos.

Entretanto, o mais provável é que ele só fique à disposição a partir da segunda partida da seleção brasileira. O duelo contra o Haiti está marcado para o dia 19 de junho às 21h30.



