Neymar não viaja com os companheiros para amistoso da seleção brasileira contra o EgitoRafael Ribeiro / CBF
Neymar não viaja com seleção brasileira para amistoso contra o Egito
Camisa 10 segue em tratamento de lesão na panturrilha direita para estar em campo na Copa
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