Jogadores da seleção brasileira antes do treino no CT Columbia Park, em Nova JerseyRafael Ribeiro / CBF

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A seleção brasileira apostou na estrutura recém-inaugurado Centro de Treinamento Columbia Park, em Nova Jersey, como preparação para a Copa do Mundo. O local pertence ao New York Red Bulls, da MLS, e custou mais de R$ 500 milhões, com uma estrutura que agradou bastante a CBF e a comissão técnica.
 
A delegação brasileira tem direito a utilizar exclusivamente dois dos oito campos. Além disso, conta com um vestiário próprio, academia, salas de reunião e para tratamentos de reabilitação e fisioterapia, piscinas de hidromassagem, saunas.
A distância para o hotel onde os jogadores estão concentrados também é outra vantagem: são apenas 15 minutos de viagem.
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Os jogos do Brasil na Copa do Mundo

Diante de uma estrutura de primeira, a seleção brasileira treinará no CT até a estreia na Copa do Mundo de 2026, em 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos.
Depois, o adversário é o Haiti, dia 19, às 21h30. E a última partida na fase de grupos é contra a Escócia, dia 24, às 19h.
Antes do torneio, o Brasil faz um amistoso no sábado (7) contra o Egito, às 19h.