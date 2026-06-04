Wesley em treino da seleção brasileira - AFP

Wesley em treino da seleção brasileiraAFP

Publicado 04/06/2026 17:20

Estados Unidos - Titular da seleção brasileira, Wesley, de 22 anos, tem atuado na posição de lateral-direito, porém, o jogador, que é natural da posição e foi revelado pelo Flamengo, defendeu a Roma jogando como ponta-esquerda. Em entrevista coletiva, o jovem admitiu a dificuldade de se readaptar ao setor.

"Isso é uma coisa que fico batendo cabeça, porque quando domino e ajusto o corpo, vejo que não vem ninguém, está automatizado, vim e jogar de esquerda. Isso é uma coisa que me ajudou porque na esquerda consigo dominar de direita e se estar fechado, carregar. É uma coisa que está me ajudando, tenho que melhorar muito, mas o que estou fazendo já me ajudou bastante", disse.

Wesley vai ter a primeira oportunidade de disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Bastante jovem, o lateral abordou essa situação.

"É muita pressão, sei da responsabilidade que é estar aqui, então como já passei por tanta coisa, é tentar fazer o que já fiz quando estava em uma fase ruim. (Sempre) tentar dar a volta por cima. É minha primeira experiência em uma Copa, então estou quero que só aconteça coisas boas, estou me preparando para isso, que não tenha nada de ruim e que eu possa fazer uma grande Copa", concluiu.