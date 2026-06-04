Fabinho em treino da seleção brasileira - AFP

Fabinho em treino da seleção brasileiraAFP

Publicado 04/06/2026 16:41

Estados Unidos - Um dos jogadores mais experientes da seleção brasileira, o volante Fabinho, de 32 anos, saiu em defesa de Casemiro no lance em que o ex-jogador do Manchester United deu uma entrada forte em Endrick durante um treino preparatório para a Copa. A situação viralizou nas redes sociais e gerou críticas de alguns torcedores.

"Acho que a alta intensidade no treino é algo esperado, mas também é normal pela entrega e qualidade dos jogadores. Como é Seleção, todo mundo quer mostrar algo mais. Até um bobinho vira algo forte, todo mundo quer ir bem. Faltas têm em todo treino. Quando dá para evitar uma chegada mais forte, nós evitamos, mas tem vezes que você não consegue, você quer ganhar bola, quer estar forte na disputa. Não é a primeira vez nem a última que acontece. O importante é ninguém ser desleal. Estamos na mesma seleção. Todos querem ganhar juntos", afirmou o volante.

Fabinho também citou Casemiro e uma entrevista do capitão da seleção brasileira. O titular da equipe de Carlo Ancelotti elogiou o ex-jogador do Liverpool e posteriormente o italiano acabou o convocando.

]"Foi legal que o Casemiro falou sobre mim. Ele é um cara experiente, vencedor e conhecedor da posição. Foi legal ter esse reconhecimento. Se ajudou de alguma maneira eu voltar a ter oportunidade aqui, sou grato (risos). Mas a partir do momento que estou aqui tenho que mostrar que sou bom o suficiente. Em 2022, joguei contra Camarões e minha vontade é sempre jogar. Me preparo para isso, mas quem decide é o treinador. Quero jogar e jogar bem", concluiu.