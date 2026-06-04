Técnico Carlo Ancelotti comanda treino da seleção brasileira nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Técnico Carlo Ancelotti comanda treino da seleção brasileira nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

Publicado 04/06/2026 13:53

A preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo já começou nos Estados Unidos, e Carlo Ancelotti traça um panorama sobre os desafios que o Brasil encontrará no torneio. O técnico analisou os três adversários no Grupo C e ainda mostrou confiança na conquista do hexa mundial.



Para o comandante, Marrocos é o adversário mais difícil da chave. E prevê a maior complicação na partida de estreia, em 13 de junho, às 19h (de Brasília).



"Marrocos é uma equipe muito bem organizada a nível defensivo, uma das equipes mais importantes da África, muito sólido defensivamente. Fazer gol no Marrocos não é tão fácil, tem que jogar bem na frente", avaliou em entrevista ao ex-jogador e companheiro da Roma na década de 80 Paulo Roberto Falcão para o Canal do Duda Garbi.



O técnico italiano ainda avaliou os outros dois adversários: "Haiti e Escócia são equipes mais físicas, com menos qualidade individual que Marrocos, apoiam muito o jogo no aspecto físico".



Trabalho mental com a seleção brasileira



Carlo Ancelotti ainda revelou que esse período de treinos antes da estreia na Copa do Mundo tem um foco além de questão tática do time. O italiano acredita que trabalhar com metas ambiciosas como a conquista do título ajuda a elevar o nível de entrega dos atletas.



"Você aproveita o talento só se tem uma equipe sólida e compacta. É o trabalho que temos que fazer e vamos fazer. O aspecto mental é muito importante, os jogadores precisam ser altruístas, humildes, trabalhar forte para fazer uma coisa, colocar a qualidade que cada um tem para o time", explicou.

E ao ser perguntado se o Brasil seria campeão, ele não titubeou: "Acho que sim (vamos ganhar). Quero criar uma expectativa alta nos meus jogadores. Quando a expectativa é alta, a motivação é maior".