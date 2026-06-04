Técnico Carlo Ancelotti comanda treino da seleção brasileira nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF
Ancelotti aponta desafio do Brasil em grupo da Copa e avisa: 'Criar expectativa alta'
Treinador da Seleção destaca importância do aspecto mental na busca pelo hexacampeonato
Trabalho mental com a seleção brasileira
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Carlo Ancelotti testa mudanças em treino da seleção brasileira
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