Messi foi o grande destaque da última Copa do Mundo - Luis Robayo / AFP

Messi foi o grande destaque da última Copa do MundoLuis Robayo / AFP

Publicado 05/06/2026 08:00

A Copa do Mundo começa na próxima quinta-feira (11). O torneio terá, pela primeira vez, 64 seleções buscando o tão sonhado título, e dentre elas, algumas se destacam e despontam como favoritas à conquista, apoiadas na presença de jogadores estrelados, jovens promessas e técnicos experientes. Confira, a seguir, tudo sobre as principais equipes do Mundial!



fotogaleria

França

Campeã mundial em 2018 e finalista da Copa 2022, a França chega como uma das grandes favoritas à conquista do tricampeonato. O técnico Didier Deschamps, que comanda a equipe desde 2012 e já anunciou que sairá do cargo após o torneio, busca encerrar a sua passagem na seleção com mais um troféu para a conta.



A grande referência da equipe é Kylian Mbappé, do Real Madrid, que já marcou 12 gols em Copas, restando apenas cinco para ultrapassar Klose, o maior goleador da história do campeonato, com 16 gols. O grupo ainda tem outros atletas experientes que estiveram no último Mundial, como o zagueiro Upamecano, o meia Rabiot e o atacante Dembélé, vencedor da Bola de Ouro em 2025. A equipe também conta com jovens promessas que já estão brilhando por seus clubes no futebol europeu, como Désiré Doué, do PSG, e Michael Olise, do Bayern de Munique.



A França está no grupo I e estreia no dia 16 de junho, contra Senegal, às 16h. Iraque e Noruega serão os outros adversários da equipe na chave.

Espanha

A Espanha chega como uma das grandes favoritas após conquistar a Eurocopa 2024, superando a Inglaterra na final. A equipe passou das Eliminatórias de forma invicta, com cinco vitórias e um empate, e é comandada pelo técnico Luis de la Fuente desde dezembro de 2022, após a saída de Luis Enrique. A Fúria, como é apelidada a seleção espanhola, busca o seu segundo título no torneio.



A grande sensação do time é Lamine Yamal. O jovem de apenas 18 anos chega ao Mundial com status de veterano: ele é o principal nome do Barcelona nas últimas temporadas, acumulando 49 gols e 52 assistências em 151 jogos após sua estreia nos profissionais, em abril de 2023. O time também possui outros jogadores de peso, incluindo nomes como Pedri, Gavi, Dani Olmo e Eric García, todos do Barcelona. O meio-campo é fortalecido por Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024, e Fabián Ruiz, um dos pilares do PSG, vencedor da Liga dos Campeões.



A Fúria está no Grupo H e estreia na Copa do Mundo em 15 de junho, contra Cabo Verde. Uruguai e Arábia Saudita fecham a chave.

Portugal

A seleção portuguesa buscará o título inédito da Copa do Mundo em 2026. Comandada pelo técnico Roberto Martínez desde janeiro de 2023, a equipe conquistou, durante o ciclo, a Liga das Nações 2024/25, desbancando a Espanha na final, além de ter feito uma boa campanha nas Eliminatórias, com quatro vitórias, um empate, uma derrota e 20 gols marcados em seis jogos.



O time é liderado por Cristiano Ronaldo, que busca encerrar a sua vitoriosa carreira com a conquista do Mundial. Além do atacante, a equipe tem jogadores sólidos e destacados no cenário europeu. O meio-campo, formado pela dupla do PSG, Vitinha e João Neves, ao lado do experiente Bruno Fernandes, do Manchester United, é um dos setores de maior atenção do time. Os atacantes Pedro Neto, João Félix, Gonçalo Ramos e Rafael Leão são algumas das principais opções no ataque.



Portugal está no grupo K, com Uzbequistão, Colômbia e República Democrática do Congo, o adversário da estreia do time de Roberto Martínez, em 17 de junho.

Argentina

A atual campeã do mundo defenderá o título em 2026 e promete chegar longe novamente nesta edição. O técnico Lionel Scaloni permanece no cargo e dá continuidade no trabalho que, após a conquista de 2022, ainda venceu a Copa América 2024 e foi a primeira colocada nas Eliminatórias da América do Sul de forma folgada, com 12 vitórias, dois empates e quatro derrotas, incluindo uma goleada de 4 a 1 sobre o Brasil.



O craque Lionel Messi é o grande nome do time. O jogador completará 39 anos durante a disputa do torneio, mas apesar da idade, suas habilidades e poder de decisão são inquestionáveis e representam o grande trunfo da Albiceleste. Na última Copa, ele marcou sete gols e três assistências em sete jogos, incluindo dois gols na final contra a França. Além do craque, o elenco também tem diversos nomes do título de 2022, como Mac Allister, do Liverpool, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, De Paul, da Inter Miami, Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, e Palacios, do Bayer Leverkusen.



A Argentina estreia no Mundial contra a Argélia, em 16 de junho, no grupo J. As outras seleções da chave são Áustria e Jordânia.

Alemanha

A Alemanha chega para a Copa como uma das candidatas ao título, mas com a missão de superar uma marca indigesta: a seleção tetracampeã mundial não conseguiu avançar da fase de grupos nas últimas duas edições do torneio. Desta vez, a equipe tentará chegar ao mata-mata passando pelo grupo E, que tem Equador, Costa do Marfim e Curaçao, o adversário da estreia, em 14 de junho.



A equipe é comandada pelo técnico Julian Nagelsmann desde 2023. O time possui nomes experientes, como Kimmich, do Bayern de Munique, Goretzka, que saiu do clube alemão nesta temporada, Rudiger, zagueiro do Real Madrid, Leroy Sané, do Galatasaray, e o goleiro Manuel Neuer, indo para o seu quinto Mundial. Além deles, a seleção também tem Musiala, um dos grandes destaques do futebol europeu na temporada. O atleta do Bayern chega para a sua segunda Copa, aos 23 anos. Já Florian Wirtz, do Liverpool, fará sua estreia na competição.



A Alemanha passou do seu grupo nas Eliminatórias com cinco vitórias e uma derrota. Durante o ciclo, a equipe foi eliminada da Eurocopa 2024, competição no qual era anfitriã, para a Espanha, que acabou vencendo o torneio.

Inglaterra

A Inglaterra chega à Copa do Mundo buscando encerrar um jejum de seis décadas: o único título mundial da seleção foi conquistado em 1966. Para isso, os britânicos terão no comando da equipe o técnico alemão Thomas Tuchel.



A grande referência técnica do time é Harry Kane. O centroavante do Bayern de Munique é um dos melhores jogadores da Europa há anos e fez uma temporada irretocável em 2025/26, com 61 gols e sete assistências em 51 partidas. Também compõem o time outros nomes de destaque: Jude Bellingham, do Real Madrid, Marcus Rashford, do Barcelona, e atletas do finalista da Liga dos Campeões, Arsenal, como Declan Rice, Saka e Madueke.



A seleção inglesa está no grupo L e estreia contra a Croácia, em 17 de junho. Os outros adversários do grupo são Gana e Panamá.

Brasil

O Brasil chega à Copa do Mundo com a missão de conquistar o hexacampeonato. A equipe é comandada pelo experiente e vitorioso técnico Carlo Ancelotti, no comando do time há pouco mais de um ano. A seleção brasileira venceu o Mundial pela última vez em 2002.



Neymar foi o nome mais aguardado na convocação. Após meses com questionamentos se o craque tinha condições físicas para disputar o torneio, ele figurou na lista de selecionados divulgada em maio e é uma das armas do elenco. Além dele, Vini Jr, do Real Madrid, Raphinha, do Barcelona, Luiz Henrique, do Zenit, e Endrick, do Lyon, destaques em seus clubes, também compõem o setor de ataque.



A Seleção ainda tem nomes como Danilo, do Botafogo, Casemiro, do Manchester United, e Lucas Paquetá, do Flamengo, no meio-campo, além dos defensores Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, ambos titulares na final da Liga dos Campeões. O time também tem três jogadores do Flamengo: Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro.



O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra o Marrocos, pelo grupo C. Escócia e Haiti fecham a chave.