Bruno Guimarães em treino do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/06/2026 14:10

Estados Unidos - Presente na Copa de 2022, Bruno Guimarães, de 28 anos, irá para o seu primeiro mundial como titular da seleção brasileira. Peça fundamental na equipe de Carlo Ancelotti, o volante exaltou a confiança que o italiano tem trazido para sua evolução como jogador de futebol.

"Ele é um dos treinadores que mais me deu confiança na minha carreira na seleção nacional. Desde o primeiro dia ele tentou conversar comigo, perguntar onde eu me sentia mais confortável... Isso me deu liberdade e me permitiu dar o meu melhor desempenho também na seleção nacional. Um técnico que já conquistou tudo na carreira e que tem muita inteligência para ajustar um time e gerenciar um vestiário", disse em entrevista ao jornal espanhol "AS".

Bruno Guimarães também abordou um assunto que foi bastante discutido antes da convocação de Carlo Ancelotti: a presença de Neymar na Copa. O volante afirmou que o nome do camisa 10 na lista não foi uma surpresa.

"Neymar nunca será uma surpresa na seleção nacional. Ele é um craque e tem uma ótima carreira usando a camisa da seleção. Confiamos que ele está bem e apto para nos ajudar em campo com todo o seu talento", concluiu.