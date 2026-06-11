Scott McTominay sentiu um desconforto estomacal e foi preservado dos treinos - AFP

Scott McTominay sentiu um desconforto estomacal e foi preservado dos treinosAFP

Publicado 11/06/2026 20:00 | Atualizado 11/06/2026 20:19

Rio - Destaque da Escócia, o volante Scott McTominay passou mal e não participou das atividades nesta quinta-feira (11), nos Estados Unidos. O jogador sofreu um desconforto estomacal e foi preservado pela comissão técnica.

"Espero que isso não se espalhe. Tenho certeza de que todos estão torcendo para que Scott fique bem. Todos sabem o que Scott representa para nós. É bastante evidente o quão importante ele é para o nosso time", disse Kenny McLean, companheiro de seleção.

Há um receio de que a causa do desconforto tenha sido uma virose, o que poderia atingir outros jogadores. Por enquanto, nenhum outro jogador manifestou sinais, como Scott McTominay. A Escócia, que está no mesmo grupo do Brasil, estreia no próximo sábado (13), às 22h (de Brasília), contra o Haiti.

Scott McTominay, de 29 anos, defende o Napoli, da Itália, desde 2024. Revelado no Manchester United, da Inglaterra, ele defendeu o clube inglês entre 2017 e 2024. Na atual temporada, o meio-campista disputou 44 jogos, marcou 14 gols e quatro assistências.