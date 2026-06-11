Scott McTominay sentiu um desconforto estomacal e foi preservado dos treinosAFP
Destaque da Escócia, rival do Brasil, passa mal e não treina
Jogador sentiu um desconforto estomacal e foi preservado das atividades
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