Marcos Senesi, jogador do Tottenham - Jose Jordan / AFP

Marcos Senesi, jogador do TottenhamJose Jordan / AFP

Publicado 11/06/2026 18:30

A seleção argentina confirmou, nesta quinta-feira (11), a convocação do zagueiro Marcos Senesi para a Copa do Mundo de 2026, substituindo Leonardo Balerdi, que ficou fora do torneio devido a uma lesão muscular. Por meio das redes sociais, a 'Albiceleste' confirmou que o jogador, recém-contratado pelo Tottenham, da Inglaterra, integrará o elenco de 26 atletas que disputará o Mundial.



Balerdi sofreu uma ruptura muscular durante um dos últimos treinos da equipe, o que o impediu de participar da Copa, conforme informado pela AFA na semana passada.



A notícia pôs fim a inúmeras especulações que associavam os meio-campistas Guido Rodríguez (do Valencia, da Espanha) e Máximo Perrone (do Como, da Itália) à vaga em aberto.



Senesi vem de uma temporada de destaque na Premier League pelo Bournemouth e é considerado um dos zagueiros argentinos com melhor desempenho na Europa. O defensor, revelado nas categorias de base do San Lorenzo, foi anunciado como novo jogador do Tottenham na quarta-feira (10).



A linha defensiva dos atuais campeões mundiais conta agora com Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina e o próprio Senesi.



A Argentina fará sua estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, no Kansas City Stadium, em 17 de junho, às 22h00 (horário de Brasília).