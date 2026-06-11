Thomas Tuchel é o treinador da seleção inglesa - Divulgação / Inglaterra

Thomas Tuchel é o treinador da seleção inglesaDivulgação / Inglaterra

Publicado 11/06/2026 18:20

Estados Unidos - O treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel, de 52 anos, abordou a importância de Neymar para a seleção brasileira. Na opinião do alemão, o Brasil se torna uma equipe mais perigosa na Copa do Mundo com a presença do camisa 10.

"Ele é um dos maiores nomes, como Cristiano Ronaldo, Messi… É um jogador incrivelmente talentoso, tem uma grande personalidade, confiança e qualidade para decidir partidas de qualquer nível. A questão dele é apenas física, eu não sei nada sobre isso. Ele está no elenco e deixa o time do Brasil mais perigoso. O Brasil sempre está no bolo quando chega na Copa do Mundo, isso é óbvio. Neymar vai fazer ficar um pouco mais difícil para todos", disse em entrevista coletiva.

Thomas Tuchel trabalhou com Neymar no PSG entre 2018 e 2020. Sob o comando do alemão, o clube francês chegou na final da Liga dos Campeões e acabou sendo derrotado pelo Bayern.

A Inglaterra faz sua estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, na próxima quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Dallas. Além das duas equipes, o Grupo L também conta com Panamá e Gana.