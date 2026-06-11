Emoção de Raúl Jiménez após marcar na vitória do México - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Emoção de Raúl Jiménez após marcar na vitória do MéxicoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 11/06/2026 23:37

Os torcedores que acompanharam a vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0 , pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo, perceberam que o autor do segundo gol, Raúl Jiménez, estava com uma proteção na cabeça. O atacante passou a utilizar o equipamento depois que passou por um grave acidente em campo, em 2020, que quase custou sua vida.

Em novembro daquele ano, quando estava no Wolverhampton, Jiménez se chocou com David Luiz, que na época defendia o Arsenal. O mexicano sofreu uma fratura no crânio e foi levado às pressas ao hospital para passar por cirurgia.

"Eles (os médicos) me disseram que era um milagre estar aqui. Na fratura no crânio, o osso quebrou e houve um pequeno sangramento dentro do cérebro. Estava empurrando meu cérebro para dentro e por isso a cirurgia teve que ser rápida. Os médicos fizeram um ótimo trabalho", contou em entrevista aos jornalistas em agosto de 2021.

Na partida desta noite, contra a África do Sul, ele, curiosamente, anotou o segundo gol de cabeça. A bola foi levantada na área, e Jiménez apareceu livre para completar.