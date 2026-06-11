RD Congo vai disputar a Copa do Mundo de 2026 - Ulises Ruiz / AFP

RD Congo vai disputar a Copa do Mundo de 2026Ulises Ruiz / AFP

Publicado 11/06/2026 20:56 | Atualizado 11/06/2026 20:57

A seleção de futebol da República Democrática do Congo, cuja preparação foi afetada pelo surto de ebola no país, recebeu permissão para entrar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026, confirmou um jogador da equipe a um jornalista da AFP nesta quinta-feira (11).



A delegação dos Leopardos, para a qual as autoridades dos EUA haviam exigido um período de isolamento de 21 dias em uma "bolha sanitária" na Bélgica antes do torneio, desembarcou em Houston por volta das 14h30 no horário local (16h30 de Brasília), em um voo vindo de Paris.



Eles conseguiram deixar o aeroporto uma hora depois "sem problemas", segundo o lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, que falou com um repórter da AFP no local.



"Todos conseguiram passar. A entrada não foi negada a ninguém", acrescentou o jogador do West Ham.



A seleção africana havia perdido por 2 a 1 para o Chile na terça-feira, em Orléans, na França, em seu último amistoso de preparação para a Copa do Mundo, realizado com portões fechados.



Essa partida estava originalmente programada para ocorrer em La Línea de la Concepción, mas o prefeito da cidade do sul da Espanha proibiu o jogo devido a receios relacionados à epidemia de ebola que afeta o país da África Central.





A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sanitário internacional. O órgão registrou mais de 500 casos confirmados e dezenas de mortes.



Apesar da preocupação, dirigentes do futebol congolês ressaltam que nenhum dos jogadores da seleção reside no país.



Inicialmente, estava previsto um período de treinamentos em Kinshasa, mas a viagem acabou sendo cancelada "em um esforço para cumprir todas as recomendações sanitárias", disse à AFP Didier Budimbu Ntubuanga, ministro dos Esportes da República Democrática do Congo.



O ministro já havia manifestado confiança de que a equipe não enfrentaria problemas administrativos ao chegar aos Estados Unidos, destacando que os integrantes da comissão técnica residentes em Kinshasa haviam obtido seus vistos antes da viagem.



A República Democrática do Congo, que garantiu a classificação ao derrotar a Jamaica em uma repescagem intercontinental, iniciará sua campanha na Copa do Mundo de 2026 no dia 17 de junho, contra Portugal, em Houston. Depois, enfrentará Colômbia e Uzbequistão pelo Grupo D. Leia mais: Quiñones valoriza gol, o primeiro da Copa de 2026, e agradece a companheiros A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sanitário internacional. O órgão registrou mais de 500 casos confirmados e dezenas de mortes.Apesar da preocupação, dirigentes do futebol congolês ressaltam que nenhum dos jogadores da seleção reside no país.Inicialmente, estava previsto um período de treinamentos em Kinshasa, mas a viagem acabou sendo cancelada "em um esforço para cumprir todas as recomendações sanitárias", disse à AFP Didier Budimbu Ntubuanga, ministro dos Esportes da República Democrática do Congo.O ministro já havia manifestado confiança de que a equipe não enfrentaria problemas administrativos ao chegar aos Estados Unidos, destacando que os integrantes da comissão técnica residentes em Kinshasa haviam obtido seus vistos antes da viagem.A República Democrática do Congo, que garantiu a classificação ao derrotar a Jamaica em uma repescagem intercontinental, iniciará sua campanha na Copa do Mundo de 2026 no dia 17 de junho, contra Portugal, em Houston. Depois, enfrentará Colômbia e Uzbequistão pelo Grupo D.