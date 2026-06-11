Quiñones fez o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 - Carl de Souza / AFP

Quiñones fez o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026Carl de Souza / AFP

Publicado 11/06/2026 18:50

Quiñones cravou o nome na história das Copas. Afinal, ele foi o responsável por marcar o primeiro gol do Mundial de 2026, na vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca, pela primeira rodada do Grupo A. Em entrevista à 'CazéTV' após a partida, ele valorizou o tento e fez um agradecimento aos companheiros.

"Todos nos preparamos para isso, para estar em um Mundial e para poder marcar um gol no Mundial. Hoje tive a oportunidade, toda a semana vinha com isso na cabeça. Meus companheiros me disseram que poderia marcar o primeiro gol do Mundial. Sempre agradecido com o apoio deles".

Agora, o México vira a chave para a segunda rodada da Copa do Mundo. A seleção vai enfrentar a Coreia do Sul na próxima quinta-feira (18), a partir das 22h (de Brasília).

"Seguimos trabalhando, vamos ver o próximo rival. Vamos melhorar coisas que fizemos mal, seguir pressionando. Somos o time da casa e temos que fazer valer isso".