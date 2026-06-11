Estados Unidos - A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, que teve vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), foi marcada por um clima de descontração no Estádio Azteca, na Cidade do México. Antes e durante a partida, os torcedores da seleção anfitriã deram show de carisma, lotaram as arquibancadas e protagonizaram momentos marcantes.
Horas antes da bola rolar, uma aglomeração de mexicanos já se formava nos arredores do estádio, contexto que gerou cenas hilárias, como a de um torcedor coreano sendo jogado para o alto. Já na cerimônia de abertura, os torcedores locais direcionaram fortes vaias às bandeiras dos Estados Unidos e da Argentina.
Na entrada das equipes em campo, a torcida cantou o hino mexicano a plenos pulmões e promoveu uma bela festa, ao atirar os tradicionais 'sombreros' pelas arquibancadas. O clima de celebração continuou após a bola entrar em jogo.
Assim que o árbitro apitou e os jogadores do México trocaram os primeiros passes, os torcedores puxaram os gritos de "olé", também tradicionais no Brasil, mas normalmente acionados nos minutos finais de goleadas a favor do time da casa.
Outro canto conhecido pelos brasileiros que ecoou no Estádio Azteca foi o "ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora", adotado por diversas torcidas do país da seleção Canarinho. Porém, na Cidade do México, a canção é tradicionalmente cantada em espanhol.
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