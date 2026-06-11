Gabriel Magalhães em treino - Rafael Ribeiro / CBF

Gabriel Magalhães em treinoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/06/2026 17:20

Rio - Nada de Vini Jr ou Raphinha. A edição esportiva do New York Times, o site "The Athletic" elegeu os dez melhores jogadores que estarão disputando a Copa do Mundo. Em uma avaliação conforme a última temporada, o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi o único brasileiro a aparecer entre os dez primeiros.

O primeiro colocado foi o Ousmane Dembelé, do PSG, que foi eleito o "Bola de Ouro" na última temporada e voltou a ser importante no título da Liga dos Campeões do clube francês. Harry Kane, do Bayern, e da seleção inglesa e Lamine Yamal, do Barcelona, e da Espanha, completaram o pódio.

Gabriel Magalhães foi o único zagueiro presente no top 10. A lista se estende até o número 50 e ainda conta com mais três brasileiros: Vini Jr aparece em 15º lugar e Raphinha na 21º colocação. O zagueiro Marquinhos foi escolhido como o 41º melhor jogador.

Os astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também ficaram fora do top 10. O argentino apareceu na 25ª colocação, enquanto o português fechou a lista dos 50 primeiros.

Confira o top 10:

1) Ousmane Dembélé (França)

2) Harry Kane (Inglaterra)

3) Lamine Yamal (Espanha)

4) Michael Olise (França)

5) Vitinha (Portugal)

6) Kylian Mbappé (França)

7) Gabriel Magalhães (Brasil)

8) Pedri (Espanha)

9) Achraf Hakimi (Marrocos)

10) Bruno Fernandes (Portugal)