Rio - Nada de Vini Jr ou Raphinha. A edição esportiva do New York Times, o site "The Athletic" elegeu os dez melhores jogadores que estarão disputando a Copa do Mundo. Em uma avaliação conforme a última temporada, o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi o único brasileiro a aparecer entre os dez primeiros.
O primeiro colocado foi o Ousmane Dembelé, do PSG, que foi eleito o "Bola de Ouro" na última temporada e voltou a ser importante no título da Liga dos Campeões do clube francês. Harry Kane, do Bayern, e da seleção inglesa e Lamine Yamal, do Barcelona, e da Espanha, completaram o pódio.
Gabriel Magalhães foi o único zagueiro presente no top 10. A lista se estende até o número 50 e ainda conta com mais três brasileiros: Vini Jr aparece em 15º lugar e Raphinha na 21º colocação. O zagueiro Marquinhos foi escolhido como o 41º melhor jogador.
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