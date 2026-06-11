Carlo Ancelotti é o treinador da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

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O Dia
Estados Unidos - Pelo segundo dia seguido, Carlo Ancelotti sinalizou que deverá ir com Danilo e Alex Sandro como titulares nas laterais para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, neste sábado (13), em Nova Jersey, contra o Marrocos. O italiano fez alguns testes, mas a tendência é que os veteranos comecem jogando.
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Além de novamente ter colocado Ibañez e Douglas Santos em alguns momentos, Ancelotti também testou Ederson, que atua no meio-campo, como lateral-direito em alguns momentos. O italiano também voltou a testar Igor Thiago como centroavante, mas deverá começar com Matheus Cunha.
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O Brasil deve ir para campo com: Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.
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Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, deve ser o único desfalque para Carlo Ancelotti na partida. O atacante, de 34 anos, vem se recuperando de lesão na panturrilha direita, e só deverá ter condições no segundo jogo da Copa do Mundo contra o Haiti.