Carlo Ancelotti é o treinador da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF
Ancelotti faz testes, mas volta a sinalizar dupla do Flamengo como titular em treino
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Recuperado de lesão muscular, craque espera jogar diante de Cabo Verde
Ancelotti faz testes, mas volta a sinalizar dupla do Flamengo como titular em treino
Seleção estreia neste sábado (11) contra o Marrocos
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