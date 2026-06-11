Cerimônia de abertura gerou memes na Web - Reprodução / X

Cerimônia de abertura gerou memes na WebReprodução / X

Publicado 11/06/2026 15:45 | Atualizado 11/06/2026 15:54



fotogaleria Rio - A cerimônia gerou memes na Web. O torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. O jogo de estreia ocorrerá às 16h (de Brasília) entre México e África do Sul, no Grupo A. A estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium.

Nas redes sociais, os telespectadores repararam na presença dos bonecos de pelúcia Labubu. Para muitos, foi algo inesperado, ainda mais porque alguns narradores chegaram a confundir o personagem com o mascote oficial da Copa do Mundo.

Outro momento que chamou a atenção foi o show da cantora Shakira. A participação da artista foi bastante elogiada e despertou uma sensação de nostalgia no público, já que ela marcou a Copa do Mundo de 2010 com o hit Waka Waka.