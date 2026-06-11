Cerimônia de abertura gerou memes na WebReprodução / X
Cerimônia de abertura da Copa do Mundo gera memes na web; confira
Torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México
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