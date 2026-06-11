MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo de 2026 e também de Brasil x MarrocosLeonardo Munoz / AFP
O jogo é o que marcará o encontro entre as seleções que somadas têm o melhor desempenho no ranking da Fifa. Além de ser a estreia da seleção brasileira, terá do outro lado o quarto colocado da Copa de 2022 e será um duelo direto pela liderança do grupo C.
O nível técnico não é dos melhores, mas pode-se acompanhar os dois próximos adversários da seleção brasileira no grupo C da Copa.
O adversário não promete ser complicado, mas a Alemanha sempre aparece entre as favoritas ao título e costuma crescer na Copa do Mundo. Sem falar na possibilidade de o jogo ter muitos gols.
Um duelo que pode ser interessante diante dos estilos de jogos e do nível das duas equipes. Também é uma oportunidade de acompanhar como chegam os holandeses e se darão trabalho.
Mais uma grande favorita ao título ao lado da França, a seleção espanhola promete um futebol envolvente e de domínio.
É a oportunidade de acompanhar a grande favorita a conquistar a Copa do Mundo, com Mbappé, Olise e outros grandes jogadores. E o desafio promete contra o atual campeão africano.
Atual campeã, a seleção argentina terá um bom desafio logo na estreia. Além disso, Messi estará em campo e ainda alcançará o recorde de edições jogadas de Copa do Mundo (seis).
RD Congo x Portugal - quarta (17), às 14h
Um dos fortes candidatos ao título, Portugal terá Cristiano Ronaldo que, assim como Messi, se prepara para disputar o torneio pela última vez e também alcançará o recorde de seis participações.
Inglaterra x Croácia - quarta (17), às 17h
Em outro duelo de alto nível, a promissora geração inglesa comandada por Harry Kane terá pela frente uma equipe croata que se mostrou forte nas últimas duas edições, com um vice e uma semifinal. Além disso, conta com a presença do craque Modric.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.