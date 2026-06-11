MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo de 2026 e também de Brasil x Marrocos - Leonardo Munoz / AFP

MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo de 2026 e também de Brasil x MarrocosLeonardo Munoz / AFP

Publicado 11/06/2026 15:31

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11), com México x África do Sul, e nos próximos dias terá outras 23 partidas da primeira rodada. Com número recorde de seleções, há algumas equipes de menor nível técnico, mas isso não quer dizer que a fase de grupos não terá confrontos interessantes e que valem a pena ser acompanhados por vários motivos. Separamos nove deles.



Brasil x Marrocos - sábado (13), às 19h

O jogo é o que marcará o encontro entre as seleções que somadas têm o melhor desempenho no ranking da Fifa. Além de ser a estreia da seleção brasileira, terá do outro lado o quarto colocado da Copa de 2022 e será um duelo direto pela liderança do grupo C.



Escócia x Haiti - sábado (13), às 22h

O nível técnico não é dos melhores, mas pode-se acompanhar os dois próximos adversários da seleção brasileira no grupo C da Copa.



Alemanha x Curaçao - domingo (14), às 14h

O adversário não promete ser complicado, mas a Alemanha sempre aparece entre as favoritas ao título e costuma crescer na Copa do Mundo. Sem falar na possibilidade de o jogo ter muitos gols.



Holanda x Japão - domingo (14), às 17h

Um duelo que pode ser interessante diante dos estilos de jogos e do nível das duas equipes. Também é uma oportunidade de acompanhar como chegam os holandeses e se darão trabalho.



Cabo Verde x Espanha - segunda (15), às 13h

Mais uma grande favorita ao título ao lado da França, a seleção espanhola promete um futebol envolvente e de domínio.

França x Senegal - terça (16), às 16h

É a oportunidade de acompanhar a grande favorita a conquistar a Copa do Mundo, com Mbappé, Olise e outros grandes jogadores. E o desafio promete contra o atual campeão africano.



Argélia x Argentina - terça (16), às 22h

Atual campeã, a seleção argentina terá um bom desafio logo na estreia. Além disso, Messi estará em campo e ainda alcançará o recorde de edições jogadas de Copa do Mundo (seis).



RD Congo x Portugal - quarta (17), às 14h

Um dos fortes candidatos ao título, Portugal terá Cristiano Ronaldo que, assim como Messi, se prepara para disputar o torneio pela última vez e também alcançará o recorde de seis participações.



Inglaterra x Croácia - quarta (17), às 17h

Em outro duelo de alto nível, a promissora geração inglesa comandada por Harry Kane terá pela frente uma equipe croata que se mostrou forte nas últimas duas edições, com um vice e uma semifinal. Além disso, conta com a presença do craque Modric.