Neymar é ovacionado pela torcida brasileira no MaracanãRafael Ribeiro / CBF
Pesquisa aponta aumento na confiança dos brasileiros no hexa e em Neymar
Ainda assim, mais de 50% dos entrevistados não acreditam em título da Copa do Mundo
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Neymar ganha apoio para estar na Copa do Mundo
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