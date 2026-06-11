Neymar é ovacionado pela torcida brasileira no Maracanã - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar é ovacionado pela torcida brasileira no MaracanãRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/06/2026 13:15

Mesmo sem grande otimismo em relação ao hexacampeonato, os brasileiros demonstram confiança em duas das principais figuras da seleção na Copa do Mundo. A nova pesquisa divulgada pela Quaest mostra crescimento na confiança pela conquista e na aprovação de Carlo Ancelotti e também de Neymar às vésperas do início do torneio.



Segundo o levantamento realizado entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 pessoas, a maioria ainda não aposta na seleção brasileira: 56% não acreditam em título. Ainda assim, houve melhora em relação a quem aposta no Brasil, com um aumento de 25% em abril para 35% neste mês.



Confiança em Ancelotti cresce



E um dos motivos está em Ancelotti. Afinal, 58% dos entrevistados aprovam o trabalho do italiano, um aumento considerável em relação à aprovação de 41% no último levantamento.



O maior apoio ao técnico aparece nas regiões Centro-Oeste e Norte. Nesses locais, 64% da população aprova o trabalho desenvolvido pelo comandante da seleção.



Neymar ganha apoio para estar na Copa do Mundo



Depois de meses cercado por dúvidas sobre sua condição física e convocação, Neymar chega ao Mundial com a aprovação da maioria dos entrevistados da pesquisa. São 53% dos que apoiam a sua presença no elenco da seleção brasileira, contra 38% contrários.



Em abril, a aprovação era de 47% aprovavam e a desaprovação, de 45%. O apoio em junho tem o Nordeste aparece com o maior número de brasileiros a favor do atacante (56%), enquanto o SSul tem os índices mais elevados de rejeição (43%).





