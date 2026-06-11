Gilberto Mora pode estrear na Copa do Mundo com apenas 17 anos - Divulgação / México

Gilberto Mora pode estrear na Copa do Mundo com apenas 17 anosDivulgação / México

Publicado 11/06/2026 12:01

mais jovem a fazer um gol em uma partida do torneio.

A partida entre México x África do Sul desta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), pode colocar um novo nome nos livros de recordes da Copa do Mundo . Aos 17 anos, o mexicano Gilberto Mora tem a chance de superar uma marca que pertence a ninguém menos que Pelé desde 1958, como o

O Rei do Futebol alcançou a marca nas quartas de final do Mundial da Suécia, em 19 de junho de 1958, diante do País de Gales. Ele balançou a rede com 17 anos e 239 dias.



Já Gilberto Mora tem 17 anos e 141 dias. Ou seja, além da estreia da Copa do Mundo de 2026, o jovem jogador tem também as próximas partidas do México como outras oportunidades, caso não consiga marcar nesta quinta.



Quem é Gilberto Mora, promessa do México

Único jogador da Copa do Mundo de 2026 com menos de 18 anos, o jovem do Tijuana já é o mais novo a disputar uma partida de Campeonato Mexicano, quando tinha 15, e também da seleção de seu país, com 16.



Com a mesma idade, conquistou o primeiro título pelo México, a Copa Ouro.





