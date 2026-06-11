Abde Ezzalzouli é desfalque de peso de Marrocos na Copa do Mundo - Divulgação/Instagram

Abde Ezzalzouli é desfalque de peso de Marrocos na Copa do MundoDivulgação/Instagram

Publicado 11/06/2026 09:55

A poucos dias de enfrentar o Brasil na Copa do Mundo, no sábado (13) às 19h (de Brasília), o Marrocos precisou alterar sua lista de convocados. Os cortados foram o zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marseille, e o atacante Abde Ezzalzouli, do Real Betis.

Para preencher as vagas, a comissão técnica convocou Marwane Saadane, do Al Fateh, e Amine Sbai, do Angers. As mudanças aconteceram dentro do prazo permitido pela Fifa, que autoriza substituições até a véspera da estreia, desde que haja comprovação médica da condição física do atleta.



Considerado um dos nomes mais importantes da seleção marroquina, Ezzalzouli sofreu uma lesão no joelho direito durante o amistoso contra a Noruega. Os exames confirmaram o problema físico, com recuperação de aproximadamente três semanas, o que foi determinante para o corte.



Já o caso de Aguerd era algo que não surpreendeu a seleção do Marrocos. O defensor não entra em campo pelo Olympique de Marseille desde março por causa de um problema na virilha e foi convocados mesmo sem condições físicas.



Havia a expectativa de que ele pudesse se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo, em algo semelhante com o caso de Neymar na seleção brasileira. Mas a evolução da recuperação não permitiu a permanência na delegação marroquinas.







