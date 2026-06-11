Pelé na Copa do Mundo de 1970Reprodução
O portal colocou Cafu na décima posição. “O lateral-direito incansável entrou em campo vindo do banco de reservas quando o Brasil derrotou a Itália nos pênaltis no Rose Bowl, em 1994, foi vice-campeão na França quatro anos depois e, em seguida, levantou o troféu como capitão em 2002. Cafu é da realeza da Copa do Mundo, argumenta o texto.
"Ronaldo quase não jogou pela Inter de Milão ou pela seleção brasileira, e sua participação no torneio ficou em dúvida. Mas no Japão e na Coreia do Sul, ele conseguiu reacender lampejos de genialidade, marcando oito gols, incluindo dois na final contra a Alemanha."
Confira o ranking completo
2 - Maradona (Argentina)
3 - Ronaldo (Brasil)
4 - Lionel Messi (Argentina)
5 - Franz Beckenbauer (Alemanha)
6 - Kylian Mbappé (França)
7 - Zinedine Zidane (França)
8 - Paolo Rossi (Itália)
9 - Cafu (Brasil)
10 - Geoff Hurst (Inglaterra)
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