Pelé na Copa do Mundo de 1970 - Reprodução

Pelé na Copa do Mundo de 1970Reprodução

Publicado 11/06/2026 08:28

Pelé, Ronaldo e Cafu foram incluídos em um ranking dos 10 jogadores mais lendários das Copas do Mundo, publicado pela emissora britânica 'BBC'. A lista ainda contou com nomes que disputarão o Mundial de 2026, como Lionel Messi, da Argentina, e Kylian Mbappé, da França.



O portal colocou Cafu na décima posição. “O lateral-direito incansável entrou em campo vindo do banco de reservas quando o Brasil derrotou a Itália nos pênaltis no Rose Bowl, em 1994, foi vice-campeão na França quatro anos depois e, em seguida, levantou o troféu como capitão em 2002. Cafu é da realeza da Copa do Mundo, argumenta o texto.

Já o atacante Ronaldo Fenômeno, que também tem dois títulos da competição no currículo, foi incluído no terceiro lugar. A reportagem lembrou a lesão no joelho, sofrida pelo craque durante o ciclo da Copa de 2002.



"Ronaldo quase não jogou pela Inter de Milão ou pela seleção brasileira, e sua participação no torneio ficou em dúvida. Mas no Japão e na Coreia do Sul, ele conseguiu reacender lampejos de genialidade, marcando oito gols, incluindo dois na final contra a Alemanha."

O topo do pódio ficou com Pelé, em uma decisão considerada fácil, segundo a própria 'BBC'. "O único homem a conquistar três Copas do Mundo, todas em décadas diferentes e, por gerações, o nome mais icônico do esporte. Pelé, sem dúvida, é a maior lenda da Copa do Mundo de todos os tempos."

Confira o ranking completo

1 - Pelé (Brasil)

2 - Maradona (Argentina)

3 - Ronaldo (Brasil)

4 - Lionel Messi (Argentina)

5 - Franz Beckenbauer (Alemanha)

6 - Kylian Mbappé (França)

7 - Zinedine Zidane (França)

8 - Paolo Rossi (Itália)

9 - Cafu (Brasil)

10 - Geoff Hurst (Inglaterra)