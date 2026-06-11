Rio - É clima de Copa do Mundo! O Campeonato Mundial inicia nesta quinta-feira (11) trazendo uma programação animada para quem pretende assistir aos jogos fora de casa. O DIA preparou um guia repleto de muita festa, roda de samba, shows, cerveja gelada e pratos especiais.
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Conhecido pelo churrasco no tambor e pelo espírito de botequim, o Bafo da Prainha, no Centro, vai garantir a diversão dos torcedores. O bar contará com telão, DJs e rodas de samba. Neste sábado (13), marcado pela estreia do Brasil, com partida contra o Marrocos, terá dose dupla de cerveja, assim como nos outros dias dos jogos da Seleção.
Além disso, o estabelecimento lançará o Menu de Rua da Copa. Os três pratos representarão a tradição urbana dos países que, pela primeira vez na história, dividem a sede do Mundial. Do Canadá, entrará em campo a "Poutine no Bafo", feita com batatas fritas, queijo coalho e caldo de cupim. Do México, o escolhido será o "Esquite", milho servido no copo, cremoso com a maionese de alho-poró da casa. Já a representação dos Estados Unidos ficará a cargo do "Cachorro Quente Derretido".
"O público pode esperar uma Copa com a cara do Bafo: telão, rua cheia, brasa acesa e cerveja gelada. Criamos um menu especial inspirado nos países-sede do Mundial, mas sempre traduzido para o nosso jeito carioca de fazer churrasco e botequim. A Copa combina muito com esse encontro coletivo, e o Bafo nasceu exatamente disso: gente na rua, celebrando junto", detalha o dono do bar, Raphael Vidal.
Dias e horário de atendimento: Segunda e terça, das 16h às 23h; quarta a sábado, das 12h às 00h; e Domingo, de 12h às 21h Endereço: Largo São Francisco da Prainha, 15 - Saúde
Os Imortais Bar
Os Imortais entra no espírito esportivo com a Rua Ronald de Carvalho, em Copacabana, Zona Sul, nas cores verde-amarelo. Nesta sexta-feira (12), o bar terá direito a uma pré-festa com DJ em comemoração ao Dia dos Namorados, entrando no clima da Copa. A cada gol da Seleção, "os clientes que estiverem sentados no bar" ganharão um chopp grátis.
Dias e horário de atendimento: Domingo a quarta de 12h à 00h; Quinta de 17h à 00h; Sexta e sábado, das 12h à 1h Endereço: Rua Ronald de Carvalho, 147 - Copacabana
Deza Botequim
Com pintura na rua e decoração inspirada no Mundial, o Deza Botequim terá um telão do lado de dentro e outra televisão do lado de fora para atender os clientes que ficarão na rua. O cardápio também conta com pratos e drinks tradicionais da casa.
Dias e horário de atendimento: Terça-feira a quinta-feira, das 12h à 00h; Sexta-feira e sábado, das 12h às 1h; domingo, das 12h às 22h Travessa dos Tamoios, 32 - A - Flamengo
Arena Itanhangá
A Arena Itanhangá, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, promoverá uma programação especial durante a Copa do Mundo, com transmissão nos jogos do Brasil. O evento vai contar com shows de Gamadinho, Pagode do Andame, Maguzinho e mais.
Dias de transmissão dos jogos: 13, 19 e 24 de junho Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca Ingressos: A partir de R$ 50 (duplo, mais taxas)
Bar da Peixaria Divina Providência
Os jogos da Copa do Mundo vão ganhar um tempero especial no Bar da Peixaria Divina Providência, em Irajá, Zona Norte. Durante as partidas dos jogos da Seleção transmitidas na televisão da casa, os clientes poderão aproveitar promoção de dose dupla de chopp.
"Futebol combina com encontro, torcida, petisco e chopp gelado. Queremos que os clientes se sintam em casa para vibrar a cada lance e aproveitar momentos especiais com a família e os amigos durante os jogos", comenta Manuela Ornelas, proprietária do grupo.
Dias e horário de atendimento: Terça-feira a quinta-feira, das 11h às 18h; sexta-feira e sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 18h. Endereço: Av. Monsenhor Félix, 565 – Irajá
Tonamata Restaurante
Vencedor do concurso Comida di Buteco 2025, o restaurante Tonamata, localizado em Vargem Grande, Zona Sudoeste, fará a alegria dos torcedores com mega telão de LED, promoção de bebidas e roda samba durante os jogos do Brasil, além do tradicional buffet à lenha com sobremesa da casa.
Dias e horário de atendimento: De quarta-feira a sábado, das 12h à 00h; Domingo das 12h à 22h Endereço: Estrada do Pacuí, 880 - Vargem Grande
Maraca Sport Bar
O Maraca Sport Bar, localizado no Shopping Vogue Square, na Barra da Tijuca, proporciona uma experiência imersiva através de 13 telões. O bar temático de futebol, ainda, convoca os torcedores: "chama os amigos e prepara a camisa da sorte. A festa está chegando".
Dias e horário de atendimento: De quinta a domingo, das 18h à 00h; Sexta-feira e sábado, das 18h à 1h Endereço: Av. das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Real Chopp
Decorado com bandeirinhas de diversos países, o tradicional bar Real Chopp, em Copacabana, também vai transmitir os jogos da Copa do Mundo.
Dias e horário de atendimento: Terça-feira a domingo, de 8h às 1h Endereço: Barata Ribeiro, 319 - Copacabana
Bar do Adão
Bar do Adão, localizado em vários endereços, promete "uma volta ao mundo sem sair da mesa", com cinco novos drinks e pastéis representando algumas das seleções que irão entrar em campo: Brasil, Argentina, França, Alemanha e Estados Unidos.
Endereços:
Av. Engenheiro Richard, 105 A - Grajaú Rua Galdino Pimentel, 27 - Méier Rua dos Artistas, 130 - Tijuca Av. Braz de Pina, 2660, Loja A - Vista Alegre Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126 - Nova América Av. Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha (Carioca Shopping) Av. das Américas, 11391, Loja 104 - Barra da Tijuca (Itaúna Shopping) Av. Vice Presidente José Alencar, 1350, Loja E - Jacarepaguá Rua Bruno Giorgio, 114, Loja 126 - Rio 2 Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca (Via Parque Shopping) Rua Dias Ferreira, 571 - Leblon A. Prudente de Moraes, 237 - Ipanema Rua Duvivier, 101 - Copacabana Praia do Flamengo, 180, Loja B - Flamengo Avenida Gomes Freire, 602 - Lapa Av. Abílio Augusto Távora, 1111, loja 1001 A
Buxixo Choperia
O Buxixo Choperia, na Tijuca, Zona Norte, se autointitula "a casa ideal para os jogos". O local, ideal para uma resenha com cerveja gelada e petiscos, também conta com uma balada no segundo andar do espaço.
Dias e horário de atendimento: Segunda-feira a quinta, das 17h às 1h; sexta a domingo, das 16h às 2h Endereço: Av. Maracanã, 760 - Tijuca
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