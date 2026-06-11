Raphael Vidal, proprietário do Bafo da Prainha, elaborou uma programação especial para a Copa no bar - Érica Martin/Agência O Dia

Raphael Vidal, proprietário do Bafo da Prainha, elaborou uma programação especial para a Copa no barÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 11/06/2026 07:00 | Atualizado 11/06/2026 09:19

Rio - É clima de Copa do Mundo! O Campeonato Mundial inicia nesta quinta-feira (11) trazendo uma programação animada para quem pretende assistir aos jogos fora de casa. O DIA preparou um guia repleto de muita festa, roda de samba, shows, cerveja gelada e pratos especiais.

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Conhecido pelo churrasco no tambor e pelo espírito de botequim, o Bafo da Prainha , no Centro, vai garantir a diversão dos torcedores. O bar contará com telão, DJs e rodas de samba. Neste sábado (13), marcado pela estreia do Brasil, com partida contra o Marrocos, terá dose dupla de cerveja, assim como nos outros dias dos jogos da Seleção.

Além disso, o estabelecimento lançará o Menu de Rua da Copa. Os três pratos representarão a tradição urbana dos países que, pela primeira vez na história, dividem a sede do Mundial. Do Canadá, entrará em campo a "Poutine no Bafo", feita com batatas fritas, queijo coalho e caldo de cupim. Do México, o escolhido será o "Esquite", milho servido no copo, cremoso com a maionese de alho-poró da casa. Já a representação dos Estados Unidos ficará a cargo do "Cachorro Quente Derretido".

"O público pode esperar uma Copa com a cara do Bafo: telão, rua cheia, brasa acesa e cerveja gelada. Criamos um menu especial inspirado nos países-sede do Mundial, mas sempre traduzido para o nosso jeito carioca de fazer churrasco e botequim. A Copa combina muito com esse encontro coletivo, e o Bafo nasceu exatamente disso: gente na rua, celebrando junto", detalha o dono do bar, Raphael Vidal.

Dias e horário de atendimento: Segunda e terça, das 16h às 23h; quarta a sábado, das 12h às 00h; e Domingo, de 12h às 21h

Endereço: Largo São Francisco da Prainha, 15 - Saúde

Os Imortais Bar

Os Imortais entra no espírito esportivo com a Rua Ronald de Carvalho, em Copacabana, Zona Sul, nas cores verde-amarelo. Nesta sexta-feira (12), o bar terá direito a uma pré-festa com DJ em comemoração ao Dia dos Namorados, entrando no clima da Copa. A cada gol da Seleção, "os clientes que estiverem sentados no bar" ganharão um chopp grátis.

Dias e horário de atendimento: Domingo a quarta de 12h à 00h; Quinta de 17h à 00h; Sexta e sábado, das 12h à 1h

Endereço: Rua Ronald de Carvalho, 147 - Copacabana

Deza Botequim



Com pintura na rua e decoração inspirada no Mundial, o Deza Botequim terá um telão do lado de dentro e outra televisão do lado de fora para atender os clientes que ficarão na rua. O cardápio também conta com pratos e drinks tradicionais da casa.

Dias e horário de atendimento: Terça-feira a quinta-feira, das 12h à 00h; Sexta-feira e sábado, das 12h às 1h; domingo, das 12h às 22h

Travessa dos Tamoios, 32 - A - Flamengo

Arena Itanhangá

Arena Itanhangá , na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, promoverá uma programação especial durante a Copa do Mundo, com transmissão nos jogos do Brasil. O evento vai contar com shows de Gamadinho, Pagode do Andame, Maguzinho e mais.

Dias de transmissão dos jogos: 13, 19 e 24 de junho

Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 50 (duplo, mais taxas)

Bar da Peixaria Divina Providência





"Futebol combina com encontro, torcida, petisco e chopp gelado. Queremos que os clientes se sintam em casa para vibrar a cada lance e aproveitar momentos especiais com a família e os amigos durante os jogos", comenta Manuela Ornelas, proprietária do grupo. Os jogos da Copa do Mundo vão ganhar um tempero especial no Bar da Peixaria Divina Providência , em Irajá, Zona Norte. Durante as partidas dos jogos da Seleção transmitidas na televisão da casa, os clientes poderão aproveitar promoção de dose dupla de chopp."Futebol combina com encontro, torcida, petisco e chopp gelado. Queremos que os clientes se sintam em casa para vibrar a cada lance e aproveitar momentos especiais com a família e os amigos durante os jogos", comenta Manuela Ornelas, proprietária do grupo.

Dias e horário de atendimento: Terça-feira a quinta-feira, das 11h às 18h; sexta-feira e sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 18h.

Endereço: Av. Monsenhor Félix, 565 – Irajá

Tonamata Restaurante

Vencedor do concurso Comida di Buteco 2025, o restaurante Tonamata , localizado em Vargem Grande, Zona Sudoeste, fará a alegria dos torcedores com mega telão de LED, promoção de bebidas e roda samba durante os jogos do Brasil, além do tradicional buffet à lenha com sobremesa da casa.

Dias e horário de atendimento: De quarta-feira a sábado, das 12h à 00h; Domingo das 12h à 22h

Endereço: Estrada do Pacuí, 880 - Vargem Grande

Maraca Sport Bar



O



Dias e horário de atendimento: De quinta a domingo, das 18h à 00h; Sexta-feira e sábado, das 18h à 1h

Endereço: Av. das Américas, 8585 – Barra da Tijuca Maraca Sport Bar , localizado no Shopping Vogue Square, na Barra da Tijuca, proporciona uma experiência imersiva através de 13 telões. O bar temático de futebol, ainda, convoca os torcedores: "chama os amigos e prepara a camisa da sorte. A festa está chegando".Dias e horário de atendimento: De quinta a domingo, das 18h à 00h; Sexta-feira e sábado, das 18h à 1hEndereço: Av. das Américas, 8585 – Barra da Tijuca

Real Chopp

Decorado com bandeirinhas de diversos países, o tradicional bar Real Chopp , em Copacabana, também vai transmitir os jogos da Copa do Mundo.

Dias e horário de atendimento: Terça-feira a domingo, de 8h às 1h

Endereço: Barata Ribeiro, 319 - Copacabana

Bar do Adão

Bar do Adão , localizado em vários endereços, promete "uma volta ao mundo sem sair da mesa", com cinco novos drinks e pastéis representando algumas das seleções que irão entrar em campo: Brasil, Argentina, França, Alemanha e Estados Unidos.

Endereços:

Av. Engenheiro Richard, 105 A - Grajaú

Rua Galdino Pimentel, 27 - Méier

Rua dos Artistas, 130 - Tijuca

Av. Braz de Pina, 2660, Loja A - Vista Alegre

Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126 - Nova América

Av. Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha (Carioca Shopping)

Av. das Américas, 11391, Loja 104 - Barra da Tijuca (Itaúna Shopping)

Av. Vice Presidente José Alencar, 1350, Loja E - Jacarepaguá

Rua Bruno Giorgio, 114, Loja 126 - Rio 2

Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca (Via Parque Shopping)

Rua Dias Ferreira, 571 - Leblon

A. Prudente de Moraes, 237 - Ipanema

Rua Duvivier, 101 - Copacabana

Praia do Flamengo, 180, Loja B - Flamengo

Avenida Gomes Freire, 602 - Lapa

Av. Abílio Augusto Távora, 1111, loja 1001 A

Buxixo Choperia

Buxixo Choperia , na Tijuca, Zona Norte, se autointitula "a casa ideal para os jogos". O local, ideal para uma resenha com cerveja gelada e petiscos, também conta com uma balada no segundo andar do espaço.

Dias e horário de atendimento: Segunda-feira a quinta, das 17h às 1h; sexta a domingo, das 16h às 2h

Endereço: Av. Maracanã, 760 - Tijuca