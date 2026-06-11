Troféu da Copa do Mundo - Charly Triballeau / AFP

Troféu da Copa do MundoCharly Triballeau / AFP

Publicado 11/06/2026 08:30

A Copa do Mundo de 2026 vai entrar para a história de Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Isso porque os quatro países se classificaram para disputarem o torneio pela primeira vez.

Cabo Verde

A seleção cabo-verdiana garantiu vaga na Copa do Mundo ao conquistar o primeiro lugar do Grupo D das Eliminatórias Africanas. A equipe somou 23 pontos, com uma campanha de sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O único revés foi para Camarões, pelo placar de 4 a 1. No segundo jogo entre as seleções na fase de grupos, porém, Cabo Verde levou a melhor por 1 a 0. Os Tubarões Azuis selaram a classificação ao vencerem Essuatíni por 3 a 0 no dia 13 de outubro.

Cabo Verde é um arquipélago com mais de 500 mil habitantes. O país se declarou independente em 1975, e a trajetória da seleção começou em 1978. Agora, terá a oportunidade de disputar a Copa do Mundo pela primeira vez.

Está no Grupo H, que também conta com Espanha, Arábia Saudita e Uruguai.

Curaçao

A seleção de Curaçao liderou o Grupo C da segunda fase das das Eliminatórias da Concacaf. A equipe teve uma campanha sólida com quatro vitórias nos quatro jogos que disputou e avançou para a próxima etapa.

Na terceira fase, Curaçao foi a líder do Grupo B. A equipe somou 12 pontos, com uma campanha de três vitórias, três empates e nenhuma derrota.

A conquista da vaga, aliás, ficou para a última rodada. Curaçao enfrentou justamente a Jamaica, segunda colocada com um ponto a menos, na casa da adversária.

A partida terminou empatada em 0 a 0, resultado que garantiu o país na liderança do grupo e, consequentemente, na Copa do Mundo de 2026.

Curaçao também viveu uma montanha russa de emoções em relação ao comando técnico da seleção neste primeiro semestre.

Dick Advocaat, que comandou a seleção na classificação para a Copa do Mundo, havia pedido demissão em fevereiro por questões de saúde da filha.

Curaçao foi colonizado pela Holanda e vai para a Copa do Mundo cheio de jogadores que nasceram por lá. Da lista de 26 convocados divulgada em 18 de maio, 25 nasceram no país europeu.

Está no Grupo E, com Alemanha, Equador e Costa do Marfim.

Jordânia

A seleção da Jordânia garantiu vaga na Copa do Mundo por meio da campanha nas Eliminatórias Asiáticas. A equipe entrou na segunda fase e não teve um bom começo, com um empate em 1 a 1 diante do Tajiquistão e uma derrota para a Arábia Saudita por 2 a 0.

Apesar do início difícil, a Jordânia se recuperou ao engatar quatro vitórias seguidas – uma delas por 7 a 0 sobre o Paquistão. Assim, a seleção avançou à terceira fase como líder do Grupo G, com 13 - mesma pontuação da Arábia Saudita, que levou a pior em critério de desempate.

Nesta etapa, a Jordânia teve uma campanha de quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. A seleção somou 16 pontos e garantiu vaga na Copa do Mundo como a segunda colocada do Grupo B da terceira fase.

De acordo com a Fifa, a Jordânia chega impulsionada por uma geração considerada como a melhor de sua história – é a mesma que foi vice da Copa da Ásia de 2023.

Está no Grupo J, ao lado de Argentina, Argélia e Áustria.

Uzbequistão

O Uzbequistão também conquistou a classificação para a Copa do Mundo por meio das Eliminatórias Asiáticas. Assim como a Jordânia, entrou na segunda fase.

A seleção uzbeque teve uma campanha sólida no Grupo E, com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Com 14 pontos, avançou à terceira fase como a segunda colocada. Foi, aliás, a mesma pontuação do Irã, líder do grupo.

Já nesta etapa, o Uzbequistão somou 21 pontos – com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota – e ficou na segunda colocação do Grupo A. A campanha garantiu a seleção uzbeque na Copa do Mundo de 2026.

Timur Kapadze esteve à frente da equipe na classificação para a Copa do Mundo. No entanto, em outubro de 2025, a Associação Uzbeque de Futebol (UFA) anunciou uma mudança.

Fabio Cannavaro, que como zagueiro foi campeão do mundo pela Itália em 2006, assumiu o comando técnico da seleção do Uzbequistão, enquanto Kapadze passou para auxiliar.

Está no Grupo K, junto com Portugal, Colômbia e RD Congo.