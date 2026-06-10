Torcedores recebem ônibus da seleção canadense no aeroporto de Toronto - Cole Burston / AFP

Torcedores recebem ônibus da seleção canadense no aeroporto de TorontoCole Burston / AFP

Publicado 10/06/2026 08:00

Conhecido por ser um país seguro e acolhedor, destino de imigrantes dos mais diversos países, o Canadá representa uma verdadeira mistura de culturas. Por isso, nada mais justo que o solo canadense ser palco de um evento global como a Copa do Mundo. Porém, há um obstáculo: o país não tem uma tradição notável no futebol. Nesse cenário, O DIA mergulhou nos preparativos do Canadá para sediar seu primeiro Mundial.

A grande paixão esportiva dos canadenses é o hóquei no gelo. Inventado pela nação norte-americana, o esporte mobiliza famílias e amigos nos fins de semana e é praticado durante todo o ano. Além disso, o beisebol e o basquete também são muito populares por lá. Enquanto isso, o futebol é, no máximo, o quarto esporte na ordem de preferência daqueles que moram no Canadá.

Mas, então, por que o país foi escolhido como uma das sedes da Copa do Mundo? A candidatura conjunta com México e Estados Unidos brilhou os olhos da Fifa, pois as nações são próximas geograficamente e já possuíam uma infraestrutura — hotéis, estádios e transporte — praticamente pronta para receber o torneio.

Porém, o projeto do Canadá não se resume a hospitalidade e mobilidade urbana. O interesse pelo futebol entre os canadenses vem crescendo gradualmente nos últimos anos e teve um salto importante desde que a nação iniciou os preparativos para o torneio.

Delegação canadense posa para foto em Toronto, às vésperas da Copa do Mundo Cole Burston / AFP

Uma nova relação com o futebol

Até o início da década, o esporte não era exatamente uma prioridade entre os canadenses, mas já tinha certa tradição. O Toronto FC, o Vancouver Whitecaps e o Montreal Impact são os três times mais relevantes do futebol local e detêm as maiores médias de público. Porém, como não existe uma liga oficial no país, eles jogam a Major League Soccer, dos Estados Unidos.

Desde as eliminatórias de 2022, quando o Canadá se classificou para a sua segunda Copa do Mundo na história — depois de 36 anos —, o futebol tem chegado mais perto de ser uma paixão popular entre os canadenses. A campanha que classificou a seleção para o Mundial teve um apoio inédito e serviu para plantar uma semente que cresceria nos anos seguintes.

Mesmo com uma participação frustrante no torneio de seleções em 2022, que acabou em eliminação na fase de grupos, com três derrotas em três jogos, a nação seguiu se mobilizando para as partidas. Dois anos depois, em 2024, o Canadá chegaria a uma surpreendente semifinal da Copa América e só cairia para a campeã Argentina.

Os feitos recentes foram suficientes para aumentar as expectativas e a popularidade do futebol entre os canadenses. Agora, prestes a sediar a Copa do Mundo pela primeira vez e poder acompanhar de perto as partidas da sua seleção no torneio, o país vive um momento que pode consolidar o esporte de vez.

Jonathan David, atacante da Juventus, é um dos destaques da seleção canadense Ron Jenkins / AFP

Grandes duelos no Canadá

A celebração da Copa do Mundo no Canadá guarda alguns dos confrontos mais aguardados da primeira fase. Em Toronto, sede de cinco partidas da fase de grupos, a seleção canadense fará sua estreia no torneio, contra a Bósnia e Herzegovina, no dia 12 de junho. Ainda nesta etapa, também jogará por lá a Alemanha, em seu segundo jogo, contra a Costa do Marfim, no dia 20 do mesmo mês.

Em seguida, a cidade receberá uma das partidas da primeira fase do mata-mata. O confronto será entre o segundo colocado do Grupo K, ocupado por Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão, e o segundo lugar do Grupo L, que conta com Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá, no dia 2 de julho.

A outra cidade-sede canadense no torneio será Vancouver, palco das outras sete partidas que o país receberá. Na primeira fase, serão disputadas no local as outras duas partidas da seleção do Canadá, nos dias 18 e 24 de junho, contra Catar e Suíça. Porém, o jogo mais aguardado será pelas oitavas de final da competição, previsto para o dia 2 de julho.

BMO Field, estádio de Toronto, é preparado para o Mundial de 2026 Cole Burston / AFP

Palcos canadenses para o Mundial

Para receber os 13 confrontos, o país preparou dois estádios. O BC Place Stadium, em Vancouver, é o maior em capacidade com 54 mil lugares e mais tecnológico entre os dois, já que conta com teto retrátil e um telão de última geração. O local é casa do Vancouver Whitecaps, time de futebol da Major League Soccer, e do BC Lions, equipe de futebol americano.

O outro deles é o BMO Field, em Toronto, preparado para receber pouco mais de 45 mil pessoas — após expansão de 17 mil lugares, motivada pelo Mundial. Originalmente construído para receber a Copa do Mundo sub-20, em 2007, o local é casa do Toronto FC, equipe de futebol da Major League Soccer, e do Toronto Argonauts, time de futebol americano.

*Matéria dos estagiários Bernardo Fonseca, João Vitor Cravo e Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza