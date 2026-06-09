Título mundial promete voltar a ser decisivo na escolha do Bola de Ouro - Lou Benoist / AFP

Título mundial promete voltar a ser decisivo na escolha do Bola de OuroLou Benoist / AFP

Publicado 09/06/2026 11:00 | Atualizado 09/06/2026 11:16

Com a temporada europeia encerrada, os olhares se voltam para a Copa do Mundo. Muitos dos maiores craques do futebol internacional defenderão suas seleções no torneio, então, este pode ser um 'prato cheio' para que seja avaliado o vencedor do prêmio Bola de Ouro. Por isso, O DIA listou os talentos que estão na disputa e projetou como o Mundial pode influenciar a escolha do melhor jogador do mundo em 2026.

Por que acreditar que a Copa vai definir o Bola de Ouro

Nos últimos sete anos de Copa do Mundo, em cinco a Bola de Ouro foi dada a uma estrela que jogou a final do torneio. Em 1998, o título e a atuação de gala na decisão contra o Brasil impulsionaram o francês Zinedine Zidane a faturar o tão sonhado troféu individual.

Quatro anos depois, foi a vez de Ronaldo driblar as desconfianças, se tornar a estrela do pentacampeonato de 2002 e receber a premiação. Na Copa seguinte, o melhor do mundo foi o zagueiro Fabio Cannavaro, capitão da seleção italiana campeã em 2006.

As exceções aconteceram em 2010 e 2014, por dois simples motivos: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Na edição da África do Sul, a campeã Espanha emplacou os meias Iniesta e Xavi no top-3 da premiação, mas o melhor do mundo foi o argentino. No torneio seguinte, o título da Alemanha levou o goleiro Manuel Neuer à terceira colocação, mas o top-2 foi novamente ocupado pelos dois craques, com o português em primeiro.

Na sequência, o meia Luka Modric, craque da Croácia vice-campeã do Mundial de 2018, faturou uma das Bolas de Ouro mais questionadas da história, muito em virtude da campanha no torneio. Por fim, já com 35 anos, Lionel Messi conquistou a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, marcando dois gols na final, e foi eleito o melhor jogador do mundo naquele ano.

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Concorrentes para a Bola de Ouro de 2026

Definidos os resultados da temporada 2025/26, o bicampeonato do PSG na Liga dos Campeões colocou o atual melhor do mundo, Ousmane Dembélé, como um dos principais candidatos a receber novamente o prêmio. Caso a França conquiste a Copa do Mundo deste ano, é muito difícil que a Bola de Ouro fuja do craque.

Porém, o brilho de outras estrelas na participação francesa pode deixar dúvidas no ar. O atacante Kylian Mbappé, por exemplo, foi decisivo nas campanhas finalistas de 2018 e 2022, e pode chegar forte na disputa. Michael Olise, astro do Bayern de Munique, foi semifinalista da Liga dos Campeões deste ano, venceu o campeonato local e, com boas atuações na Copa do Mundo, pode aparecer como concorrente.

No entanto, até a bola rolar no Mundial, o grande candidato a tirar a Bola de Ouro de Dembélé não é francês, e sim inglês. O centroavante Harry Kane, do Bayern de Munique, é o artilheiro da temporada européia e, caso a Inglaterra vá longe na Copa do Mundo, pode faturar a premiação. O grande obstáculo é que os ingleses só conquistaram o Mundial uma vez, em 1966.

Um eventual título da Espanha pode render o prêmio a um jovem de 18 anos: o talentoso Lamine Yamal. Camisa 10 do Barcelona e protagonista no título da Eurocopa de 2024, o ponta certamente tem qualidade para receber o troféu, mas ainda precisa mostrar na Copa do Mundo que seu futebol não é mais de promessa, e sim de 'gente grande'.

A soma entre campanhas vitoriosas e boas atuações no Mundial pode levar a Bola de Ouro a nomes menos cotados no cenário pré-Copa. Caso o hexa venha para o Brasil, é possível que Vini Jr e Raphinha se tornem fortes concorrentes ao prêmio. Enquanto isso, uma boa campanha de Portugal pode elevar o patamar do meio-campista Vitinha, campeão europeu com o PSG.

Correndo por fora, uma apresentação surpreendente da Noruega na Copa do Mundo pode qualificar Erling Haaland, centroavante do Manchester City e uma verdadeira 'máquina' de fazer gols, ao prêmio.

*Reportagem de João Vitor Cravo sob supervisão de Theo Faria