Luiz Henrique em treino da Seleção, nesta segunda-feira (8) - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique em treino da Seleção, nesta segunda-feira (8)Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/06/2026 08:27

O atacante Luiz Henrique, um dos grandes destaques da seleção brasileira, revelou que todos os dias, se imagina marcando um gol na final da Copa do Mundo. O jogador também se olha no espelho diariamente e diz para si mesmo que decidirá o Mundial.

Segundo o atleta, o hábito começou por causa de um conselho de um mentor que trabalha junto com ele. Em entrevista ao 'ge', ele deu mais detalhes do exercício mental. "Eu não tenho o adversário, mas eu tenho a forma que será o meu gol na final", destacou.

"Ele fala para todos os dias eu acordar, olhar no espelho e falar que eu vou fazer o gol da final da Copa do Mundo, que eu vou ser o melhor da Copa do Mundo. Então, todos os dias eu venho mentalizando isso, para que quando chegar esse momento eu esteja preparado e concentrado para fazer esse gol e a seleção brasileira ser campeã."

Além disso, Luiz Henrique avaliou a sua trajetória no último ciclo. Ele estava no Real Bétis em 2022, até retornar ao Brasil para jogar pelo Botafogo em 2024. Depois, foi contratado pelo Zenit. Na avaliação do ponta-direita, transferir-se ao clube russo acabou sendo a "melhor escolha".

"Eu não tinha nenhuma dúvida que se eu continuasse o meu trabalho que eu fiz no Botafogo de 2024 eu poderia ir para a Seleção, eu poderia ser convocado outras vezes. Falei para mim mesmo: tenho que trabalhar todos os dias, manter o meu alto nível fisicamente e taticamente para quando eu tiver a oportunidade, o Ancelotti ou a sua comissão verem algum jogo eu estar bem. Foi como aconteceu", ponderou.

O Brasil estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h, contra o Marrocos. A Seleção ainda enfrenta Haiti e Escócia, pelo grupo C.