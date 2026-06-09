Didier Deschamps comanda treinamento da seleção francesa - Franck Fife / AFP

Didier Deschamps comanda treinamento da seleção francesaFranck Fife / AFP

Publicado 09/06/2026 18:27

O planejamento da comissão técnica francesa para a Copa do Mundo de 2026 prevê uma estratégia para dar ritmo aos jogadores menos utilizados. De acordo com o jornal "L'Équipe", o elenco disputará jogos-treino no decorrer do torneio, repetindo a metodologia adotada nas Copas de 2018 e 2022, além da Eurocopa de 2024.



A ideia é aproveitar os intervalos entre as partidas da fase de grupos para oferecer uma atividade competitiva a quem não estiver atuando regularmente. Durante esse período, o elenco realizará testes contra equipes locais, previstos para os dias 17 e 23 de junho.



Os trabalhos iniciais envolvem times de base do New England Revolution, da Major League Soccer (MLS). A entidade máxima do futebol francês também busca fechar parcerias com outros clubes da região para diversificar os trabalhos ao longo da competição.



A estratégia visa preservar a intensidade competitiva e a forma física de jogadores sem sequência. Integrante do Grupo I, a França estreia no Mundial diante do Senegal, no dia 16 de junho. Iraque e Noruega completam o grupo.