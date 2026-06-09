Daniella Chavez fez promessa por vitória chilenaReprodução / Twitter
Ex-affair de CR7 faz piada sobre ausência de seleção na Copa: 'Vou celebrar nua'
Daniella Chavez tem mais de 17 milhões de seguidores no Instagram
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