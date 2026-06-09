Daniella Chavez fez promessa por vitória chilena - Reprodução / Twitter

Daniella Chavez fez promessa por vitória chilenaReprodução / Twitter

Publicado 09/06/2026 17:40

Rio - A modelo chilena Daniella Chavez reagiu com humor a ausência do Chile na Copa do Mundo de 2026. Por meio do seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter, a beldade afirmou que irá celebrar nua quando a seleção, que não irá disputar a competição, balançar as redes.

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"Quando o Chile fizer um gol neste mundial, vou celebrar nua sem censura aqui", disse a beldade, que tem mais de 17 milhões de seguidores no Instagram (@daniellachavezofficial).

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.