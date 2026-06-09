Cristiano Ronaldo e Roberto Martínez pela seleção portuguesa - John Macdougall / AFP

Cristiano Ronaldo e Roberto Martínez pela seleção portuguesaJohn Macdougall / AFP

Publicado 09/06/2026 16:45

Portugal - O técnico da seleção de Portugal, Roberto Martínez, foi direto ao afastar os questionamentos sobre uma eventual aposentadoria de Cristiano Ronaldo depois da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (9), o comandante destacou o papel de liderança do atacante no vestiário e reforçou que o foco do elenco deve estar estritamente na competição mundial.



"O nosso capitão é um exemplo para o dia a dia. O dia a dia são 24 horas de trabalho para melhorar e ajudar a Seleção. Eu acho que o capitão e todos os jogadores não pensam no futuro. Ninguém sabe o futuro. O futebol tem lesões, tem situações diferentes e há decisões que não estão nas mãos dos jogadores. Então o foco é treinar hoje, ser o melhor no treino, aprender os conceitos, executar amanhã e mostrar o orgulho de vestir a camisa de Portugal", ponderou o treinador.



Este Mundial marca o primeiro ciclo completo do técnico espanhol à frente da equipe lusitana, que busca um título inédito. Para o camisa 7, a edição representa um feito histórico: será sua sexta participação em Copas do Mundo, trajetória iniciada em 2006 sob as ordens de Luiz Felipe Scolari, ocasião em que os portugueses alcançaram as semifinais.



Além de exaltar Cristiano Ronaldo, Martínez assegurou que o elenco chega com o condicionamento físico ideal e pronto para o início do torneio na América do Norte.



"Eu gostaria de dizer que não é o fim da temporada, agora estamos falando do começo da temporada. Porque percebo o frescor, o vestiário tem frescor, alegria. Os jogadores que tiveram o último jogo da temporada no dia 30 de maio já estão totalmente recuperados", concluiu.