Cristiano Ronaldo e Roberto Martínez pela seleção portuguesaJohn Macdougall / AFP
"O nosso capitão é um exemplo para o dia a dia. O dia a dia são 24 horas de trabalho para melhorar e ajudar a Seleção. Eu acho que o capitão e todos os jogadores não pensam no futuro. Ninguém sabe o futuro. O futebol tem lesões, tem situações diferentes e há decisões que não estão nas mãos dos jogadores. Então o foco é treinar hoje, ser o melhor no treino, aprender os conceitos, executar amanhã e mostrar o orgulho de vestir a camisa de Portugal", ponderou o treinador.
Além de exaltar Cristiano Ronaldo, Martínez assegurou que o elenco chega com o condicionamento físico ideal e pronto para o início do torneio na América do Norte.
"Eu gostaria de dizer que não é o fim da temporada, agora estamos falando do começo da temporada. Porque percebo o frescor, o vestiário tem frescor, alegria. Os jogadores que tiveram o último jogo da temporada no dia 30 de maio já estão totalmente recuperados", concluiu.
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