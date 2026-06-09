Lionel Messi em amistoso pela seleção argentina - Juan Mabromata / AFP

Lionel Messi em amistoso pela seleção argentinaJuan Mabromata / AFP

Publicado 09/06/2026 18:50

Rio - Perto de disputar sua sexta Copa do Mundo, o atacante Lionel Messi, de 38 anos, teve seu retrospecto na competição exaltada pelo jornal "AS". A publicação colocou o craque argentino como o atleta que teve mais participações diretas em gols pela competição, sendo escolhido como o "jogador mais decisivo da história das Copas".

"Leo Messi é o jogador mais decisivo da história das Copas do Mundo. O argentino participou diretamente de 21 gols nas seis Copas do Mundo que disputou, o maior número entre todos os jogadores. Ele tem 13 gols e oito assistências em 26 jogos pela seleção argentina. Isso é mais uma prova de que Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol. Além disso, essa estatística pode continuar a crescer neste verão, já que a Argentina é uma das favoritas na Copa do Mundo e Messi é o líder da equipe dentro e fora de campo", disse o diário.

O 'AS' destacou também os números de outros grandes nomes como Müller, Pelé, Ronaldo e Klose, atletas que são os maiores goleadores da história da competição. Mbappé, que também irá participar da Copa do Mundo, também foi exaltado.

"O francês ocupa a décima posição com 15 jogos, 12 gols e três assistências em 14 partidas disputadas em duas Copas do Mundo. Essa estatística, assim como a de Messi, pode aumentar na edição de 2026, já que ele está a apenas seis jogos do argentino", concluiu.