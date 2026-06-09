Lionel Messi em amistoso pela seleção argentinaJuan Mabromata / AFP
Jornal espanhol destaca Lionel Messi como 'jogador mais decisivo da história das Copas'
Atacante, de 38 anos, irá disputa sua sexta competição
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