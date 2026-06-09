Ibañez em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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Estados Unidos - O zagueiro Roger Ibañez, de 27 anos, pode ser uma das novidades da seleção brasileira na estreia pela Copa do Mundo contra o Marrocos, no próximo sábado (13), em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). Com a lesão de Wesley, o defensor briga com Danilo, do Flamengo, por uma vaga na lateral direita. O jogador do Al Ahly abordou sua boa relação com o concorrente pela vaga.
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"Com Danilo o dia a dia sempre é muito bom, ele sempre esclarece as dúvidas que temos, seja de lateral ou zagueiro, porque ele faz as duas funções, e isso ajuda muito. Mas conversa específica não", afirmou Ibañez, que negou que Ancelotti tenha tido alguma conversa específica depois da lesão de Wesley.
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Questionado sobre em qual posição tem treinado se como zagueiro ou lateral-direito, Ibañez fez mistério e adotou uma postura bem humorada.
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"Aí tu quer saber mais do que eu. A gente vem trabalhando forte, dando nosso melhor no campo para chegar o mais pronto possível para a estreia e isso é o máximo que posso falar, porque se eu fizer mais do que isso dá ruim para mim depois (risos)", contou.
Ibañez também rejeitou a ideia de que atuar no futebol saudita seja algo ruim para ele. O defensor falou da sua evolução depois que deixou a Roma.
"Acredito que na Arábia me fez crescer muito a parte profissional e de liderança, porque na Roma eu não era um dos capitães e hoje no Al Ahly sou. Me fez entender meu protagonismo e liderança dentro do time. Quando me transferi, acreditei na Liga, o quanto ela cresceria, e hoje temos jogadores de várias seleções que saíram de lá. Isso diz muito sobre a Liga, o quão grande está e o quão grande são os jogadores que saíram de lá", concluiu.