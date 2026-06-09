Ibañez em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Ibañez em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/06/2026 16:03

Estados Unidos - O zagueiro Roger Ibañez, de 27 anos, pode ser uma das novidades da seleção brasileira na estreia pela Copa do Mundo contra o Marrocos, no próximo sábado (13), em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). Com a lesão de Wesley, o defensor briga com Danilo, do Flamengo, por uma vaga na lateral direita. O jogador do Al Ahly abordou sua boa relação com o concorrente pela vaga.

"Com Danilo o dia a dia sempre é muito bom, ele sempre esclarece as dúvidas que temos, seja de lateral ou zagueiro, porque ele faz as duas funções, e isso ajuda muito. Mas conversa específica não", afirmou Ibañez, que negou que Ancelotti tenha tido alguma conversa específica depois da lesão de Wesley.

Questionado sobre em qual posição tem treinado se como zagueiro ou lateral-direito, Ibañez fez mistério e adotou uma postura bem humorada.

"Aí tu quer saber mais do que eu. A gente vem trabalhando forte, dando nosso melhor no campo para chegar o mais pronto possível para a estreia e isso é o máximo que posso falar, porque se eu fizer mais do que isso dá ruim para mim depois (risos)", contou.

Ibañez também rejeitou a ideia de que atuar no futebol saudita seja algo ruim para ele. O defensor falou da sua evolução depois que deixou a Roma.

"Acredito que na Arábia me fez crescer muito a parte profissional e de liderança, porque na Roma eu não era um dos capitães e hoje no Al Ahly sou. Me fez entender meu protagonismo e liderança dentro do time. Quando me transferi, acreditei na Liga, o quanto ela cresceria, e hoje temos jogadores de várias seleções que saíram de lá. Isso diz muito sobre a Liga, o quão grande está e o quão grande são os jogadores que saíram de lá", concluiu.