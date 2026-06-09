Fabio Cannavaro e delegação do Uzbequistão passam por forte esquema de segurança em estádio de Nova York - Reprodução de vídeo

Fabio Cannavaro e delegação do Uzbequistão passam por forte esquema de segurança em estádio de Nova YorkReprodução de vídeo

Publicado 09/06/2026 14:10

série de inspeções de segurança que não foram aplicadas ao adversário. As duas equipes estão na

Fabio Cannavaro demonstrou incômodo com o tratamento recebido pela seleção do Uzbequistão antes do amistoso contra a Holanda, disputado em Nova York na segunda-feira (8). O treinador italiano alegou que sua delegação passou por uma. As duas equipes estão na Copa do Mundo

REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS



Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos pic.twitter.com/D1SzMEYZcP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 8, 2026

O ex-capitão da Itália campeã mundial em 2006 questionou o tratamento exclusivo à sua equipe. "Disseram-me que estas eram as regras. Mas, no final, a inspeção foi apenas para nós. Você vai ter que perguntar a ele", declarou à Sky Sports.



Os controles incluíram a revista de jogadores, integrantes da comissão técnica, malas e equipamentos utilizados no trabalho diário da seleção. Cães farejadores também participaram das inspeções.



Segundo Cannavaro, até materiais da comissão técnica, como quadros táticos e outros equipamentos, foram submetidos às verificações.



"Foi a primeira vez que passei por algo assim", afirmou o atacante Igor Sergeev.



Problemas em sequência da Copa nos EUA



Essa não é a primeira seleção que passa por problemas na chegada aos Estados Unidos. Circulou nas redes sociais a delegação de Senegal também passando por um controle rígido de segurança ainda na pista do aeroporto.

