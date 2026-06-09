Fabio Cannavaro demonstrou incômodo com o tratamento recebido pela seleção do Uzbequistão antes do amistoso contra a Holanda, disputado em Nova York na segunda-feira (8). O treinador italiano alegou que sua delegação passou por uma série de inspeções de segurança que não foram aplicadas ao adversário. As duas equipes estão na Copa do Mundo.
REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS
Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos pic.twitter.com/D1SzMEYZcP
O ex-capitão da Itália campeã mundial em 2006 questionou o tratamento exclusivo à sua equipe. "Disseram-me que estas eram as regras. Mas, no final, a inspeção foi apenas para nós. Você vai ter que perguntar a ele", declarou à Sky Sports.
Os controles incluíram a revista de jogadores, integrantes da comissão técnica, malas e equipamentos utilizados no trabalho diário da seleção. Cães farejadores também participaram das inspeções.
Segundo Cannavaro, até materiais da comissão técnica, como quadros táticos e outros equipamentos, foram submetidos às verificações.
"Foi a primeira vez que passei por algo assim", afirmou o atacante Igor Sergeev.
Problemas em sequência da Copa nos EUA
Essa não é a primeira seleção que passa por problemas na chegada aos Estados Unidos. Circulou nas redes sociais a delegação de Senegal também passando por um controle rígido de segurança ainda na pista do aeroporto.
Les senegalais traités comme des terroristes à leur arrivée aux Etats-Unis
Em outra atitude sem precedentes, o árbitro somali da Fifa Omar Abdulkadir Artan foi impedido de entrar no país para trabalhar na Copa do Mundo. Com o visto diplomático negado, ele ficou por horas detido até pegar um voo de volta para a Turquia. A Fifa o retirou do torneio.
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