Fabio Cannavaro e delegação do Uzbequistão passam por forte esquema de segurança em estádio de Nova YorkReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Fabio Cannavaro demonstrou incômodo com o tratamento recebido pela seleção do Uzbequistão antes do amistoso contra a Holanda, disputado em Nova York na segunda-feira (8). O treinador italiano alegou que sua delegação passou por uma série de inspeções de segurança que não foram aplicadas ao adversário. As duas equipes estão na Copa do Mundo.
O ex-capitão da Itália campeã mundial em 2006 questionou o tratamento exclusivo à sua equipe. "Disseram-me que estas eram as regras. Mas, no final, a inspeção foi apenas para nós. Você vai ter que perguntar a ele", declarou à Sky Sports.
Leia mais: Seleção faz projeção de quando terá Neymar na Copa do Mundo de 2026
Os controles incluíram a revista de jogadores, integrantes da comissão técnica, malas e equipamentos utilizados no trabalho diário da seleção. Cães farejadores também participaram das inspeções.
Segundo Cannavaro, até materiais da comissão técnica, como quadros táticos e outros equipamentos, foram submetidos às verificações.
"Foi a primeira vez que passei por algo assim", afirmou o atacante Igor Sergeev.

Problemas em sequência da Copa nos EUA

Essa não é a primeira seleção que passa por problemas na chegada aos Estados Unidos. Circulou nas redes sociais a delegação de Senegal também passando por um controle rígido de segurança ainda na pista do aeroporto.
Já o Irã teve dificuldades para obter os vistos para seus jogadores. E nesta terça-feira (9)a federação iraniana denunciou que os ingressos de cortesia para distribuir a torcedores do país foram retirados pelo governo dos Estados Unidos.
Em outra atitude sem precedentes, o árbitro somali da Fifa Omar Abdulkadir Artan foi impedido de entrar no país para trabalhar na Copa do Mundo. Com o visto diplomático negado, ele ficou por horas detido até pegar um voo de volta para a Turquia. A Fifa o retirou do torneio.