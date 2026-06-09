Neymar faz fisioterapia para se recuperar - Nelson Terme / CBF

Neymar faz fisioterapia para se recuperar Nelson Terme / CBF

Publicado 09/06/2026 11:41

está fora da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, sábado (13), contra Marrocos, às 19h (de Brasília).

Neymar teve uma boa notícia com os exames que apontaram evolução na recuperação da lesão grau 2 na panturrilha direita. Ainda assim,na Copa do Mundo de 2026, sábado (13), contra Marrocos, às 19h (de Brasília).

Há a expectativa de que ainda no fim desta semana ou no início da próxima ele possa começar os trabalhos no campo. Com isso, a programação da comissão técnica é tê-lo ao menos no banco de reservas na segunda rodada, contra o Haiti, no dia 19, às 21h30.

Por enquanto, há cautela para não acelerar o retorno aos treinos e correr o risco de um novo problema muscular. O cronograma inicial está mantido e os trabalhos com bola só serão liberados quando houver a certeza de que Neymar está completamente recuperado da lesão.

tem trabalho até mesmo em três períodos para poder ficar à disposição o quanto antes. Em publicação recente ele escreveu "The last dance" (A última dança, em inglês), O camisa 10 está focado no tratamento epara poder ficar à disposição o quanto antes. Em publicação recente ele escreveu "The last dance" (A última dança, em inglês), sugerindo que esta será sua última Copa do Mundo



Dias depois, ele confirmou que a quarta participação no torneio é a sua última . "Mesmo que seja minha 4º Copa do Mundo, é uma sensação diferente, né? Por tudo que envolveu e, obviamente, é a minha última (Copa). Então, eu tô aqui parecendo um menino, um jovem de 18 anos".