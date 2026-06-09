Neymar faz fisioterapia para se recuperar Nelson Terme / CBF

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Neymar teve uma boa notícia com os exames que apontaram evolução na recuperação da lesão grau 2 na panturrilha direita. Ainda assim, está fora da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, sábado (13), contra Marrocos, às 19h (de Brasília).
Há a expectativa de que ainda no fim desta semana ou no início da próxima ele possa começar os trabalhos no campo. Com isso, a programação da comissão técnica é tê-lo ao menos no banco de reservas na segunda rodada, contra o Haiti, no dia 19, às 21h30.
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Por enquanto, há cautela para não acelerar o retorno aos treinos e correr o risco de um novo problema muscular. O cronograma inicial está mantido e os trabalhos com bola só serão liberados quando houver a certeza de que Neymar está completamente recuperado da lesão.
O camisa 10 está focado no tratamento e tem trabalho até mesmo em três períodos para poder ficar à disposição o quanto antes. Em publicação recente ele escreveu "The last dance" (A última dança, em inglês), sugerindo que esta será sua última Copa do Mundo.
Dias depois, ele confirmou que a quarta participação no torneio é a sua última. "Mesmo que seja minha 4º Copa do Mundo, é uma sensação diferente, né? Por tudo que envolveu e, obviamente, é a minha última (Copa). Então, eu tô aqui parecendo um menino, um jovem de 18 anos".
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