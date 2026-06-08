Neymar fazendo fisioterapia na para se recuperar - Nelson Terme / CBF

Neymar fazendo fisioterapia na para se recuperarNelson Terme / CBF

Publicado 08/06/2026 13:27 | Atualizado 08/06/2026 13:27

Estados Unidos - O atacante Neymar, de 34 anos, teve a oportunidade de disputar mais uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. O craque abordou sobre a competição, que será a sua última, e reforçou o sentimento de fazer parte do grupo, que está nos Estados Unidos.

"Mesmo que seja minha 4º Copa do Mundo, é uma sensação diferente, né? Por tudo que envolveu e, obviamente, é a minha última (Copa). Então, eu tô aqui parecendo um menino, um jovem de 18 anos", disse em entrevista ao "GE".

Neymar se recupera de uma lesão na panturrilha direita. A sua presença na estreia da seleção brasileira é incerta. Ele não entrou em campo nos amistosos contra Panamá e Egito.

A estreia da Seleção na Copa será no próximo 13, no mesmo horário, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, o adversário é o Haiti, no dia 19, às 21h30 (de Brasília) na Filadélfia. Para fechar a fase de grupos, o último confronto é contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), em Miami.