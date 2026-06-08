Neymar fazendo fisioterapia na para se recuperarNelson Terme / CBF
‘Estou parecendo um menino de 18 anos’, diz Neymar sobre disputar última Copa do Mundo
Jogador, de 34 anos, se recupera de lesão na panturrilha direita
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Técnico admite preocupação com possíveis ausências importantes para o esquema do time
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