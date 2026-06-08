Estádio Azteca, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo - Carl de Souza / AFP

Estádio Azteca, palco do jogo de abertura da Copa do MundoCarl de Souza / AFP

Publicado 08/06/2026 12:23

México - O jogo de abertura da Copa do Mundo pode ser afetado pelas condições climáticas adversas. A partida entre México e África do Sul está marcada para quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, e corre o risco de sofrer com tempestades.

As autoridades meteorológicas mexicanas emitiram um alerta laranja para a capital do país, indicando a chance de chuvas torrenciais no dia do duelo. As informações são do jornal português 'A Bola'.

Recentemente, a Cidade do México registrou vários episódios de alagamentos provocados por precipitações intensas, o que aumenta a preocupação para o torneio internacional.

As tempestades são comuns nesta época do ano na América do Norte, especialmente no México e em algumas partes dos Estados Unidos. Sendo assim, a Fifa já se prepara com protocolos específicos para casos de raios, tempestades e condições climáticas extremas.

