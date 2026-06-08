Ronald Araujo durante jogo contra a Argélia, no último dia 31 de março - Marco Bertorello / AFP

Ronald Araujo durante jogo contra a Argélia, no último dia 31 de marçoMarco Bertorello / AFP

Publicado 08/06/2026 11:24





"Para ajudar a resolver uma distensão muscular, o jogador receberá tratamento médico de profissionais que já o trataram anteriormente. A comissão técnica e a equipe médica da AUF concordaram com essa decisão", divulgou a Associação Uruguaia de Futebol, em comunicado. O Uruguai tem mais um problema para a Copa do Mundo. Após a lesão na panturrilha de Arrascaeta , agora, o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, sofreu uma distensão muscular e foi liberado do grupo para iniciar o tratamento na Espanha, às vésperas do início da Copa do Mundo."Para ajudar a resolver uma distensão muscular, o jogador receberá tratamento médico de profissionais que já o trataram anteriormente. A comissão técnica e a equipe médica da AUF concordaram com essa decisão", divulgou a Associação Uruguaia de Futebol, em comunicado.

No entanto, assim como Arrascaeta, Ronald Araújo não será cortado de imediato da seleção, segundo o portal 'Ovación'. Ele não participará das atividades desta segunda-feira (7) e retorna à equipe nesta terça-feira (9).



O Uruguai estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, em 15 de junho, às 19h. Os outros adversários do grupo H serão Espanha e Cabo Verde.