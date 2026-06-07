Endrick em ação pela seleção brasileira - Julio Aguilar / AFP

Endrick em ação pela seleção brasileiraJulio Aguilar / AFP

Publicado 07/06/2026 07:00

A Copa do Mundo de 2026 vai reunir várias das maiores promessas do futebol. São muitos os jovens talentos ao redor do planeta, com destaque para Endrick, Rayan, Lamine Yamal e Doué. Os quatro e outras joias estarão nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, para a disputa do torneio internacional.

fotogaleria

A dupla do Brasil que une habilidade e força física

Endrick e Rayan, jogadores de Real Madrid e Bournemouth, respectivamente, vivem expectativa para representar a seleção brasileira no Mundial. Os jovens de 19 anos devem aparecer inicialmente como opção no banco de reservas de Carlo Ancelotti, mas apresentam qualidade suficiente para integrar a escalação principal.

O diamante de La Masia



Já consolidado como uma das maiores promessas do futebol atualmente, Lamine Yamal espera manter pela seleção espanhola o nível de atuação no Barcelona durante a Copa do Mundo. O garoto é a grande esperança do país na busca por mais um título no torneio.

Leia mais: Copa do Mundo de 2026 deve marcar despedida de grandes craques

Os jovens franceses

Aos 20 anos, Doué e Zaïre-Emery buscarão se destacar em meio aos vários ótimos jogadores da França. O atacante e o meio-campista, comandados por Luis Enrique no PSG, querem aparecer bem com Didier Deschamps.

O turco do Real Madrid



Titular na maior parte da temporada pelo Real Madrid, Arda Güller merece um olhar especial. O meio-campista de 21 anos é um dos principais jogadores na lista da seleção turca para a Copa do Mundo.

Destaque argentino no futebol italiano

Em alta no Como, Nico Paz foi chamado para representar a Argentina. Sob o comando de Lionel Scaloni, o meia-atacante de 21 anos vê o torneio como uma oportunidade de consolidar a boa fase e, assim, voltar ao alto escalão do futebol europeu - já passou pelo Real Madrid, mas sem espaço.

Leia mais: Tetracampeões em 1994 dão dicas para Seleção acabar com jejum de 24 anos

Mais jovens promessas

Outros garotos também são bons nomes para ficar de olho: Antonio Nusa e Oscar Bobb (Noruega), Diomande (Costa do Marfim), Gilberto Mora (México), Hamza Abdelkarim (Egito), Kendry Páez (Equador), Khusanov (Uzbequistão), Ndiaye (Senegal), Nico O'Reilly (Inglaterra), Pau Cubarsí (Espanha), Vuskovic (Croácia) e Yildiz (Turquia).