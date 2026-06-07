Endrick em ação pela seleção brasileiraJulio Aguilar / AFP
Saiba quem são as joias da Copa do Mundo de 2026
Endrick, Rayan, Yamal e Doué são alguns dos jovens destaques do torneio internacional
O diamante de La Masia
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Bruno Guimarães admite que defesa da Seleção pode melhorar, mas elogia atuação contra Egito
Meia marcou um dos gols na vitória contra o Egito por 2 a 1
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Craque fez comentário em publicação no perfil da Fifa
Ancelotti atualiza situação de Wesley e elogia desempenho do Brasil: 'A equipe está bem'
Técnico da Seleção, no entanto, destacou queda de desempenho no segundo tempo contra o Egito, em último compromisso antes da Copa do Mundo
Endrick destaca felicidade em representar Seleção: 'Onde eu sempre quis estar'
Atacante marcou o gol da vitória no amistoso contra o Egito, o último antes da Copa do Mundo
Com gols de Endrick e Bruno Guimarães, Brasil vence Egito no último jogo antes da Copa do Mundo
Equipe de Carlo Ancelotti controlou a maior parte do jogo e criou boas chances pressionando a defesa adversária
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