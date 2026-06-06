Endrick comemora gol da vitória contra o EgitoKirk Irwin / Getty Images via AFP
"Deus faz coisas extraordinárias na minha vida. Desde quando eu estava lesionado e não podia vir, sabia o que deveria fazer quando me recuperasse. Infelizmente, não tive tempo no Real Madrid e Deus me guiou para o caminho mais certo que eu tomei na minha carreira até agora, de ter ido pro Lyon, de ter me divertido, conhecido novas pessoas, trabalhando com aquele estafe maravilhoso, de poder ter jogado, e voltar pro lugar onde eu sempre quis estar quando eu era criança, na Seleção", disse.
O próximo compromisso da seleção brasileira será a estreia no Mundial contra Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h, no estádio MetLife, em Nova Jersey. O Brasil ainda vai enfrentar o Haiti e a Escócia, nos dias 19 e 24, respectivamente, nos duelos restantes pelo grupo C.
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