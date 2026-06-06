Endrick comemora gol da vitória contra o Egito - Kirk Irwin / Getty Images via AFP

Endrick comemora gol da vitória contra o EgitoKirk Irwin / Getty Images via AFP

Publicado 06/06/2026 21:42

O atacante Endrick, autor de um dos gols da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito neste sábado (6), relembrou a sua trajetória nos últimos anos e destacou a felicidade em representar a Seleção. Ele afirmou, em entrevista ao 'SporTV', que a decisão de ir para o Lyon foi a melhor da sua carreira até agora.



"Deus faz coisas extraordinárias na minha vida. Desde quando eu estava lesionado e não podia vir, sabia o que deveria fazer quando me recuperasse. Infelizmente, não tive tempo no Real Madrid e Deus me guiou para o caminho mais certo que eu tomei na minha carreira até agora, de ter ido pro Lyon, de ter me divertido, conhecido novas pessoas, trabalhando com aquele estafe maravilhoso, de poder ter jogado, e voltar pro lugar onde eu sempre quis estar quando eu era criança, na Seleção", disse.

Endrick marcou no início da segunda etapa, com bom passe de Marquinhos. O atleta dedicou o gol à sua mulher, Gabrielly Miranda, que está grávida.



O próximo compromisso da seleção brasileira será a estreia no Mundial contra Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h, no estádio MetLife, em Nova Jersey. O Brasil ainda vai enfrentar o Haiti e a Escócia, nos dias 19 e 24, respectivamente, nos duelos restantes pelo grupo C.