Jogadores comemoram gol em despedida do Brasil no Maracanã antes da CopaMauro Pimentel / AFP

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Estados Unidos - A poucos dias do início da Copa do Mundo, uma das principais discussões em pauta gira em torno dos favoritos para conquistar o troféu. Neste clima, o site americano 'The Athletic' elaborou um ranking das seleções mais prováveis de vencerem o Mundial. Entre as 48 classificadas, o Brasil ficou em quarto lugar.
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Na lista, o portal colocou a Espanha como principal candidata ao troféu. Vindo do título da Eurocopa, em 2024, a seleção espanhola foi muito bem avaliada pela publicação, que só vê uma 'pulga atrás da orelha' na condição física do astro Lamine Yamal, possível desfalque nos primeiros jogos por lesão.
Em segundo lugar, ficou a França. Finalistas das duas últimas Copas do Mundo, os franceses seguem contando com Mbappé, decisivo em 2018 e 2022, como sua principal estrela. Porém, nesta edição, também dispõem de outros destaques da temporada européia, candidatos ao prêmio de melhor jogador do torneio.
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À frente do Brasil, na terceira posição, ficou a Argentina, atual campeã mundial, motivada pela provável despedida de Lionel Messi. O site escolheu colocar o Brasil em quarto, atrás dos 'hermanos', muito por causa das reticências envolvendo Neymar. Porém, manteve a seleção brasileira no top-5, por acreditar, principalmente, na experiência do multicampeão Carlo Ancelotti.
Nos comentários da publicação, internautas acharam a posição do Brasil muito elevada, apontando deficiências nas laterais e no meio-campo. Além disso, reclamaram da baixa colocação de Portugal, que ficou em 8º na lista, e cobraram a presença de Marrocos (12º) e Japão (23º) em melhores colocações.
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Outros usuários 'zombaram' da alta colocação do Egito (14º) e apontaram o Canadá (29º) como uma possível zebra neste Mundial, sob afirmações de que os canadenses têm um time melhor que o de 2022. Os mais ousados disseram que não colocariam a Inglaterra (5º) nem no top-10.

Confira o ranking de favoritos do 'The Athletic' para a Copa

1. Espanha
2. França
3. Argentina
4. Brasil
5. Inglaterra
6. Alemanha
7. Holanda
8. Portugal
9. Colômbia
10. Croácia
11. Uruguai
12. Marrocos
13. Senegal
14. Egito
15. Coreia do Sul
16. Bélgica
17. Equador
18. Noruega
19. México
20. Costa do Marfim
21. Suíça
22. Estados Unidos
23. Japão
24. Turquia
25. Austrália
26. Argélia
27. Áustria
28. Gana
29. Canadá
30. Paraguai
31. Irã
32. Suécia
33. Panamá
34. Escócia
35. Arábia Saudita
36. Tunísia
37. África do Sul
38. Catar
39. República Tcheca
40. Nova Zelândia
41. Uzbequistão
42. Jordânia
43. Bósnia e Herzegovina
44. RD Congo
45. Curaçao
46. Cabo Verde
47. Iraque
48. Haiti