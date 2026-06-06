Jogadores comemoram gol em despedida do Brasil no Maracanã antes da Copa - Mauro Pimentel / AFP

Jogadores comemoram gol em despedida do Brasil no Maracanã antes da CopaMauro Pimentel / AFP

Publicado 06/06/2026 15:23 | Atualizado 06/06/2026 15:33

Estados Unidos - A poucos dias do início da Copa do Mundo, uma das principais discussões em pauta gira em torno dos favoritos para conquistar o troféu . Neste clima, o site americano 'The Athletic' elaborou um ranking das seleções mais prováveis de vencerem o Mundial. Entre as 48 classificadas, o Brasil ficou em quarto lugar.

Na lista, o portal colocou a Espanha como principal candidata ao troféu. Vindo do título da Eurocopa, em 2024, a seleção espanhola foi muito bem avaliada pela publicação, que só vê uma 'pulga atrás da orelha' na condição física do astro Lamine Yamal, possível desfalque nos primeiros jogos por lesão

À frente do Brasil, na terceira posição, ficou a Argentina, atual campeã mundial, motivada pela provável despedida de Lionel Messi . O site escolheu colocar o Brasil em quarto, atrás dos 'hermanos', muito por causa das reticências envolvendo Neymar. Porém, manteve a seleção brasileira no top-5, por acreditar, principalmente, na experiência do multicampeão Carlo Ancelotti

Nos comentários da publicação, internautas acharam a posição do Brasil muito elevada, apontando deficiências nas laterais e no meio-campo. Além disso, reclamaram da baixa colocação de Portugal, que ficou em 8º na lista, e cobraram a presença de Marrocos (12º) e Japão (23º) em melhores colocações.

Outros usuários 'zombaram' da alta colocação do Egito (14º) e apontaram o Canadá (29º) como uma possível zebra neste Mundial, sob afirmações de que os canadenses têm um time melhor que o de 2022. Os mais ousados disseram que não colocariam a Inglaterra (5º) nem no top-10.

Confira o ranking de favoritos do 'The Athletic' para a Copa

1. Espanha

2. França

3. Argentina

4. Brasil

5. Inglaterra

6. Alemanha

7. Holanda

8. Portugal

9. Colômbia

10. Croácia

11. Uruguai

12. Marrocos

13. Senegal

14. Egito

15. Coreia do Sul

16. Bélgica

17. Equador

18. Noruega

19. México

20. Costa do Marfim

21. Suíça

22. Estados Unidos

23. Japão

24. Turquia

25. Austrália

26. Argélia

27. Áustria

28. Gana

29. Canadá

30. Paraguai

31. Irã

32. Suécia

33. Panamá

34. Escócia

35. Arábia Saudita

36. Tunísia

37. África do Sul

38. Catar

39. República Tcheca

40. Nova Zelândia

41. Uzbequistão

42. Jordânia

43. Bósnia e Herzegovina

44. RD Congo

45. Curaçao

46. Cabo Verde

47. Iraque

48. Haiti