Estados Unidos - A poucos dias do início da Copa do Mundo, uma das principais discussões em pauta gira em torno dos favoritos para conquistar o troféu. Neste clima, o site americano 'The Athletic' elaborou um ranking das seleções mais prováveis de vencerem o Mundial. Entre as 48 classificadas, o Brasil ficou em quarto lugar.
Em segundo lugar, ficou a França. Finalistas das duas últimas Copas do Mundo, os franceses seguem contando com Mbappé, decisivo em 2018 e 2022, como sua principal estrela. Porém, nesta edição, também dispõem de outros destaques da temporada européia, candidatos ao prêmio de melhor jogador do torneio.
À frente do Brasil, na terceira posição, ficou a Argentina, atual campeã mundial, motivada pela provável despedida de Lionel Messi. O site escolheu colocar o Brasil em quarto, atrás dos 'hermanos', muito por causa das reticências envolvendo Neymar. Porém, manteve a seleção brasileira no top-5, por acreditar, principalmente, na experiência do multicampeão Carlo Ancelotti.
Nos comentários da publicação, internautas acharam a posição do Brasil muito elevada, apontando deficiências nas laterais e no meio-campo. Além disso, reclamaram da baixa colocação de Portugal, que ficou em 8º na lista, e cobraram a presença de Marrocos (12º) e Japão (23º) em melhores colocações.
Outros usuários 'zombaram' da alta colocação do Egito (14º) e apontaram o Canadá (29º) como uma possível zebra neste Mundial, sob afirmações de que os canadenses têm um time melhor que o de 2022. Os mais ousados disseram que não colocariam a Inglaterra (5º) nem no top-10.
Confira o ranking de favoritos do 'The Athletic' para a Copa
1. Espanha 2. França 3. Argentina 4. Brasil 5. Inglaterra 6. Alemanha 7. Holanda 8. Portugal 9. Colômbia 10. Croácia 11. Uruguai 12. Marrocos 13. Senegal 14. Egito 15. Coreia do Sul 16. Bélgica 17. Equador 18. Noruega 19. México 20. Costa do Marfim 21. Suíça 22. Estados Unidos 23. Japão 24. Turquia 25. Austrália 26. Argélia 27. Áustria 28. Gana 29. Canadá 30. Paraguai 31. Irã 32. Suécia 33. Panamá 34. Escócia 35. Arábia Saudita 36. Tunísia 37. África do Sul 38. Catar 39. República Tcheca 40. Nova Zelândia 41. Uzbequistão 42. Jordânia 43. Bósnia e Herzegovina 44. RD Congo 45. Curaçao 46. Cabo Verde 47. Iraque 48. Haiti
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